Das ORF musikprotokoll 2026 im steirischen herbst auf Ö1

Wien (OTS) -

Von 3. bis 11. Oktober 2026 findet in Graz unter dem Motto „Supernova“ das 59. musikprotokoll statt, das jährliche Festival für zeitgenössische und experimentelle Musik des ORF im Rahmen des steirischen herbst. Der Mitveranstalter Ö1 wird ausführlich berichten: Drei Ö1-Sendungen – ein „Punkt eins“, ein „Kulturjournal Spezial“ und ein „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ – sind live aus Graz mitzuerleben. Eine Übersicht zu weiteren zahlreichen Sendungen und Übertragungen in Ö1 gibt es unter https://musikprotokoll.ORF.at.

Die 59. Ausgabe des ORF musikprotokoll in Graz und Ö1

Das ORF musikprotokoll begibt sich in diesem Jahr thematisch auf die Suche nach dem Ursprung des Seins und in die Tiefen des Universums. In zahlreichen Uraufführungen spüren die eingeladenen Künstler:innen der Verbindung zwischen dem Mikro- und dem Makrokosmos nach. Einen zentralen Punkt des Festivals stellen die Ausstellung „Supernova“ und das Symposium „Space, Time and Material“: Trajectories between Art and Science“ mit Lehrenden, Forschenden und Studierenden der Kunstuniversität Graz und der Universität Graz dar. Inspiration für das Symposium schöpften diese bei der SciArt Dialogue Week 2026 am CERN. Die Ausstellung „Supernova“ findet im Volkskundemuseum am Paulustor statt, das dieses Mal als Festivalzentrum fungiert. In der begehbaren Klanginstallation „Worlds / Graz“ im Innenhof des Museums begibt sich u. a. Natasha Barrett auf die Suche nach Dunkler Materie. Die Performance „Das relativ wohltemperierte Klavier“ zeigt dort, dass ein Klavier niemals vollends aus der Stimmung und Fassung zu bringen ist, nicht einmal dann, wenn es in seine Einzelteile zerlegt wurde.

Der erste Konzertabend des ORF musikprotokoll führt in den Dom im Berg, wo unter anderem Marcus Schmickler und Chris Henschke versuchen, der Quantenphysik ein Stück näher zu kommen, und Elisabeth Schimana zu einer Reise in die Sonne lädt.

Aber nicht nur auf naturwissenschaftlicher und philosophischer, sondern auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene lassen sich vielfältige Verbindungen zwischen dem Mikro- und dem Makrokosmos finden. Mehrmals hat das ORF musikprotokoll die Aufmerksamkeit auf die politische Gefangene Maria Kalesnikava gerichtet. Nach ihrer Entlassung im Dezember 2025 spielt die belarussische Flötistin und Bürgerrechtlerin nun mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien in der Helmut List Halle in Graz. Denn diese ist der zweite zentrale Veranstaltungsort des Festivals. In der multimedialen Performance „THE GREATER NOISE“ der irischen Komponistin Jennifer Walshe schrumpft das Universum auf die Größe des Konzertsaals. Weiters stehen Auftritte der Ensembles Zeitfluss, PHACE und Cantando Admont auf dem Programm. Unter der Leitung von Cantando Admont widmen sich mehr als 250 Sänger:innen – Profis, Jugendliche und Laien – der musikalischen Entschlüsselung von Leonardo da Vincis Klangrätsel und bringen dabei unter anderem Beat Furrers Chorzyklus ENIGMA zur Aufführung.

Das und noch mehr gibt es in dieser musikprotokoll-Woche zu erleben, die mit der Kammeroper „Heute schrieb ich nix“ von Alexander Chernyshkov zu Ende geht. Übrigens: Genau genommen beginnt das Festival bereits am 3. Oktober mit „Graz spielt Steve Reich“, einem 24-stündigen Fest unter der Leitung von STUDIO PERCUSSION graz zur Feier von Reichs 90. Geburtstag. Rund 90 Musiker:innen sowie ein Extremsportler gestalten dieses einzigartige Ereignis, das den klassischen Konzertsaal verlässt und die Stadt selbst zur Bühne macht.

Breites Programm in Ö1

Die Veranstaltungen und Konzerte der 59. Ausgabe des musikprotokoll werden in mehr als 20 Sendungen und 1.200 Sendeminuten auf Ö1 und ORF Sound zu hören sein. Das Festival wird damit für Hörer:innen in ganz Österreich und darüber hinaus erlebbar und nach den Sendeterminen online auf https://sound.ORF.at nachhörbar sein. Über das EBU-Netzwerk (European Broadcasting Union) werden ausgewählte Konzerte europaweit übertragen – ein wichtiges Schaufenster für die Musikschaffenden.

Ein besonderes Highlight des musikprotokoll 2026 sind drei Ö1-Sendungen live aus Graz: „Punkt eins“ am Freitag, dem 9. Oktober, um 13.00 Uhr, ein „Ö1 Kulturjournal Spezial“ um 17.00 Uhr, sowie der „Ö1 Klassik-Treffpunkt“ am Samstag, dem 10. Oktober, um 10.00 Uhr. Die Sendung „Im Gespräch“ mit Maria Kalesnikava wird am Sonntag, dem 11. Oktober, um 13.00 Uhr, im MUMUTH vor Publikum aufgezeichnet und am Freitag, dem 16. Oktober, um 16.05 Uhr sowie am Donnerstag, dem 22. Oktober, um 21.00 Uhr in Ö1 gesendet.

Das Ö1-Programm im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at/.