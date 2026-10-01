Staatspreis PR 2026: Einreichfrist bis 18. Oktober verlängert

Wien (OTS) -

Auf Wunsch verlängert der Public Relations Verband Austria (PRVA) die Einreichphase für den Staatspreis PR 2026. Damit bleibt Kommunikationsverantwortlichen zusätzliche Zeit, ihre abgeschlossenen Projekte ins Rennen um Österreichs höchste staatliche Auszeichnung für Public Relations zu schicken.

Denn hinter erfolgreicher Kommunikation steckt mehr als das sichtbare Endergebnis: eine starke Idee, eine klare Strategie, professionelle Umsetzung und nachweisbare Wirkung. Der Staatspreis PR macht genau diese Arbeit sichtbar und zeichnet Projekte aus, die für Qualität, Wirksamkeit und Innovationskraft professioneller Kommunikation stehen.

Einreichen können Agenturen, Unternehmen, öffentliche Institutionen und andere Organisationen mit PR-Projekten, deren Abschluss beziehungsweise überwiegende Umsetzung zwischen 1. Jänner 2025 und 30. Juni 2026 liegt. Voraussetzung ist eine nachvollziehbar dokumentierte und messbare Zielerreichung.

Die Bandbreite reicht von Corporate Communication und Produkt-PR über CSR- und Nachhaltigkeitskommunikation, gesellschaftliches Engagement und Diversity, Equity & Inclusion, interne Kommunikation und Employer Branding bis zu Spezialprojekten und Innovationen. Zusätzlich kann die Jury einen Sonderpreis für Projekte mit besonderem gesellschaftlichem Mehrwert vergeben.

Nach Abschluss der Einreichphase startet am 20. Oktober das Juryvoting. Die Nominierten werden am 7. Dezember 2026 bekannt gegeben. Die Verleihung des Staatspreises PR findet am 24. Februar 2027 statt.

Austrian Young PR Award: Bühne für junge Kommunikationstalente

Auch für den PR-Nachwuchs bleibt noch mehr Zeit, eine Idee ins Rennen zu schicken. Beim Austrian Young PR Award sind Kommunikator:innen unter 30 Jahren eingeladen, ihr strategisches und kreatives Können anhand eines realen Briefings zu zeigen.

Im Mittelpunkt steht 2026 die Entwicklung eines Kommunikationskonzepts für das Wiener Rote Kreuz. Der Award gibt jungen Talenten die Möglichkeit, ihre Ideen einer Fachjury zu präsentieren und ihre Arbeit im Umfeld der bedeutendsten staatlichen PR-Auszeichnung Österreichs sichtbar zu machen.

Über den PRVA (Public Relations Verband Austria)

Der Public Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und Verantwortung professioneller Public Relations. Seit 1975 engagiert sich der PRVA für Aus- und Weiterbildung von PR-Treibenden, die Etablierung von Qualitäts-Standards sowie für Bewusstseinsbildung und ethische Richtlinien in der Branche.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt:

A1, APA-COMM, Brau Union, DORDA, IFES, IKEA, Observer, Wiener Stadtwerke