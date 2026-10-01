  • 01.10.2026, 11:37:33
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Nachhaltigkeit zum Anfassen: CC4 macht gebrauchte Business-IT zum exklusiven Mitarbeiter-Benefit

Mit innovativem Vor-Ort-Verkauf bringt der IT-Remarketing-Spezialist CC4 die Kreislaufwirtschaft direkt in die Unternehmen

CC4-Pop-up-Store: der mobile Verkaufsstand des IT-Remarketing-Spezialisten bringt professionell aufbereitete Gebrauchtgeräte unmittelbar zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Unternehmen. Notebooks, Tablets und weiteres IT-Equipment können vor Ort begutachtet, getestet und direkt erworben werden. - KI generiert
Wien (OTS) - 

Und verwandelt so professionell aufbereitete Firmen-Hardware in ein attraktives Angebot für die Belegschaft. Kreislaufwirtschaft entfaltet ihr volles Potenzial erst dann, wenn sie nahtlos und unkompliziert in den Alltag integriert wird. Genau hier setzt CC4 mit ihrem CC4 Pop-up-Store an. Mit einem mobilen Verkaufsstand kommt der IT-Remarketing-Spezialist direkt ins Unternehmen und bringt professionell aufbereitete Gebrauchtgeräte unmittelbar zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Notebooks, Tablets und weiteres IT-Equipment können vor Ort begutachtet, getestet und direkt erworben werden.

Die Bilanz der bisherigen Verkaufsaktionen im Jahr 2026 spricht für sich: Das Konzept trifft den Nerv der Zeit. Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der haptischen Erfahrung und der persönlichen Betreuung. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können die angebotene Hardware direkt vor Ort testen, sich kompetent beraten lassen und ihr Wunschgerät völlig unbürokratisch erwerben. Der Kauf wird unmittelbar am mobilen Verkaufsstand abgewickelt und ist selbstverständlich bargeldlos möglich. Sämtliche angebotenen Geräte verfügen zudem über zwölf Monate Garantie.

„Unser Ziel ist es, der Wiederverwendung alle Hürden zu nehmen“, erklärt René Rubant, Geschäftsführer der CC4. „Mit unseren CC4 Pop-up-Store bringen wir erstklassige, gebrauchte Business-IT exakt dorthin, wo die Menschen sind, die sie weiter nutzen können. Ansehen, ausprobieren und gleich mitnehmen – einfacher kann nachhaltige Wiederverwendung kaum sein. Dieser direkte Weg verlängert den Lebenszyklus der Geräte signifikant und schafft einen echten, spürbaren Mehrwert für die Belegschaft.“

Bevor IT-Hardware erneut in den Nutzungskreislauf gelangt, durchläuft sie bei CC4 einen professionellen Remarketing-Prozess. Dazu gehören insbesondere die sichere Datenlöschung, die technische Aufbereitung und die Vorbereitung für die weitere Nutzung. CC4 verfolgt damit konsequent seine Unternehmensmission „IT länger nutzen – Ressourcen schonen“. Das mehrfach ISO-zertifizierte Unternehmen hat sich auf die nachhaltige Wiedervermarktung gebrauchter IT-Hardware spezialisiert und führt einen großen Teil der übernommenen Geräte einer weiteren Nutzung zu.

Gerade für Unternehmen bietet der Vor-Ort-Verkauf einen zusätzlichen Vorteil: Aus ausgemusterter Business-Hardware wird ein konkretes Angebot für die eigene Belegschaft. Damit lässt sich nachhaltiges Wirtschaften unmittelbar erlebbar machen und gleichzeitig ein zusätzlicher Nutzen für Mitarbeiter schaffen.

„Kreislaufwirtschaft darf nicht abstrakt bleiben. Wenn ein Notebook nach seinem ersten Einsatz im Unternehmen noch mehrere Jahre zuverlässig weiterverwendet wird, wird Ressourcenschonung ganz konkret. Genau dafür wollen wir möglichst viele einfache und attraktive Wege schaffen“, so Rubant.

CC4 setzt bereits seit Jahren auf unterschiedliche Vermarktungswege für wiederaufbereitete IT – vom internationalen Netzwerk über den eigenen Online-Shop bis zum direkten Verkauf an Mitarbeiter von Unternehmenskunden. Der CC4 Pop-up-Store ergänzt diese Möglichkeiten um eine sehr persönliche und komfortable Form der Wiedervermarktung.

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