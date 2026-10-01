Uneinig erwünscht: win2day setzt auf Stöger, Herzog und Janko

Wien (OTS) -

Drei der bekanntesten Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs bündeln künftig ihre Expertise bei win2day Sportwetten: Peter Stöger, Andreas Herzog und Marc Janko. Sie analysieren ab sofort regelmäßig die wichtigsten nationalen und internationalen Spiele. Mit persönlichen Einschätzungen und unterschiedlichen Blickwinkeln bietet die neue win2day Expertenrunde zusätzliche Orientierung für die individuelle Bewertung der Spiele.

Mit Peter Stöger erweitert win2day Sportwetten sein bestehendes Expertenteam rund um Andreas Herzog und Marc Janko. Gemeinsam stehen die drei künftig für Fußballkompetenz, Erfahrung und vor allem eines: unterschiedliche Perspektiven auf das Spiel.

Das Konzept folgt dabei einem einfachen Prinzip: Zu ausgewählten Topspielen geben Stöger, Herzog und Janko ihre persönliche Einschätzung ab. Wie könnte sich eine Partie entwickeln? Wo liegen die Stärken und Schwächen der Teams? Wer geht als Favorit ins Spiel – und wo könnte eine Überraschung warten? Dabei müssen die drei Experten keineswegs zum selben Ergebnis kommen. Gerade unterschiedliche Einschätzungen sollen zusätzliche Perspektiven und Blickwinkel eröffnen.

Drei Experten-Meinungen. Doch die Entscheidung trifft man selbst.

Die Expertenanalysen werden künftig prominent auf win2day eingebunden und direkt bei ausgewählten Spielen mit den aktuellen Quoten und Wettmöglichkeiten verknüpft. Darüber hinaus kommen Stöger, Herzog und Janko in unterschiedlichen digitalen Formaten, auf Social Media sowie im Rahmen ausgewählter Kommunikationsmaßnahmen zum Einsatz.

„Herzerl mit Janko“ als zusätzliche Bühne

Mit Marc Janko und Andreas Herzog verbindet win2day bereits eine erfolgreiche Zusammenarbeit rund um den Fußball-Podcast „Herzerl mit Janko“. Als Partner des Formats begleitet win2day die beiden ehemaligen ÖFB-Teamspieler, die wöchentlich über aktuelle Spiele, Mannschaften und Entwicklungen im Fußball diskutieren.

Die Verbindung zwischen Podcast und Expertenrunde soll künftig noch stärker genutzt werden: Relevante Spiele und Themen können sowohl bei „Herzerl mit Janko“ als auch in den Expertenanalysen auf win2day aufgegriffen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden.

„Drei Persönlichkeiten, die für Fußballkompetenz stehen“

Barbara Ableidinger, Head of Marketing Österreichische Lotterien & win2day, über die neue Expertenrunde:

„Mit Peter Stöger, Andreas Herzog und Marc Janko haben wir drei Persönlichkeiten an unserer Seite, die für enorme Fußballkompetenz, Erfahrung und Glaubwürdigkeit stehen. Besonders spannend ist für uns, dass drei Experten ein Spiel durchaus unterschiedlich beurteilen können. Genau diese persönlichen Perspektiven wollen wir unseren Kundinnen und Kunden bieten – als zusätzliche Information und Impuls für ihre eigene Einschätzung.“

Peter Stöger über die Zusammenarbeit:

„Fußball lebt von Meinungen, Analysen und Diskussionen. Selbst wenn man viele Jahre im Profifußball verbracht hat, muss man ein Spiel nicht genauso sehen wie der Kollege. Genau das macht die Expertenrunde für mich spannend. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und meine persönliche Sicht einzubringen – und natürlich auch darauf zu sehen, wie oft Andi, Marc und ich tatsächlich einer Meinung sind.“

Auch Andreas Herzog und Marc Janko freuen sich auf die gemeinsame Expertenrunde:

Marc Janko: „Bei Andi und mir sieht man im Podcast ohnehin regelmäßig, dass zwei Experten nicht automatisch derselben Meinung sein müssen. Mit Peter kommt jetzt noch eine dritte Perspektive dazu – darauf freue ich mich.“

Andreas Herzog: „Peter, Marc und ich haben alle viel Fußball erlebt, aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Gerade deshalb wird es spannend zu sehen, wie unterschiedlich wir manche Spiele beurteilen.“

Mit der neuen Expertenrunde baut win2day seine Fußball- und Sportwetten-Inhalte weiter aus. Ziel ist es, relevante Spiele, fundierte Expertise, unterschiedliche Meinungen und das Sportwetten-Angebot noch stärker miteinander zu verbinden.

Über win2day

win2day ist die Online-Spieleseite der Österreichischen Lotterien und bietet als einzige legale Glücksspielplattform Österreichs ein umfassendes Angebot. Neben sämtlichen Lotteriespielen der Österreichischen Lotterien – wie Lotto „6 aus 45“ oder EuroMillionen – umfasst das Angebot Slots und Casinospiele wie den win2day Poker Room oder das win2day Online Studio, das erste Online-Casino mit Live-Übertragung aus Wien. Ergänzt wird das Portfolio durch ein breites Sportwettenangebot.



Alle Spiele unterliegen strengsten Sicherheits-, Fairplay- und Spielerschutzrichtlinien.



Weitere Informationen: www.win2day.at

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