ORF im September 2026: 33,1 Prozent Marktanteil für Sendergruppe

Wien (OTS) -

Österreich in all seinen Facetten, von Information, Kultur, Sport, Unterhaltung bis zu Filmen und Serien aus Österreich – all diese ORF-Angebote nutzen Millionen Menschen in Österreich tagtäglich. Als öffentlich-rechtliches Medienhaus versteht sich der ORF mehr denn je als verlässliche Informationsquelle, kulturelle Plattform und verbindendes Medium für die Menschen in Österreich, die diesen Anspruch als glaubwürdiger Orientierungspunkt auch im vergangenen September mit wachsender Zustimmung honorierten. Die sehr guten Reichweite-Werte wären ohne die zentralen Angelpunkte „Vertrauen“ und „Verlässlichkeit“ nicht möglich. Sie sind der Grund, dass die ORF-Sendergruppe im September 2026 u. a. mit Fußball-Nations-League live, der Abschluss-Folge von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, dem letzten „Sommergespräch“ 2026, Fiction der Marke „Rosenheim-Cops“ oder „Tatort“ und der aktuellen Berichterstattung einen Marktanteil von 33,1 Prozent und eine Tagesreichweite von 3,257 Millionen Seherinnen und Sehern erreichte. Das entspricht 43,2 Prozent der TV-Bevölkerung. Damit wurde der September-Wert des Vorjahres um 0,8 Prozentpunkte übertroffen und die Partnerschaft und Verbundenheit der Menschen in Österreich mit ihrem ORF erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Weitere Key-Facts zum September 2026

ORF 1: 1,587 Millionen Seher:innen (9,3 Prozent Marktanteil), ORF 2: 2,525 Millionen Seher:innen (21,1 Prozent MA), ORF-Sendergruppe in Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr): 39,4 Prozent MA

Die zehn Topreichweiten

„Zeit im Bild“ (28. September)

1,175 Millionen Zuschauer:innen, 55 Prozent Marktanteil

„Bundesland heute“ (28. September)

1,043 Millionen Zuschauer:innen, 57 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Österreich – Kosovo“ (27. September)

934.000 Zuschauer:innen, 39 Prozent Marktanteil

„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ (7. September)

902.000 Zuschauer:innen, 36 Prozent Marktanteil

„Sommergespräch 2026“ (7. September)

789.000 Zuschauer:innen, 33 Prozent Marktanteil

„Fußball Nations League: Österreich – Israel“ (24. September)

757.000 Zuschauer:innen, 38 Prozent Marktanteil

„ZIB 2“ (7. September)

741.000 Zuschauer:innen, 36 Prozent Marktanteil

„Die Rosenheim-Cops“ (10. September)

649.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

„Tatort“ (13. September)

636.000 Zuschauer:innen, 24 Prozent Marktanteil

„ZIB Spezial: Wahl in Sachsen-Anhalt“ (6. September)

631.000 Zuschauer:innen, 27 Prozent Marktanteil

September-Topwerte in ORF 1

-- Das Nationalteam als Quotengarant: Bis zu 1,060 Millionen und im Schnitt 934.000 bei 39 Prozent Marktanteil waren am 27. September beim Nations-League-Spiel Österreich – Kosovo live via ORF 1 (zweite Halbzeit) dabei, in den jungen Zielgruppen (12–49 Jahre bzw. 12–29 Jahre) wurden Marktanteile von 53 bzw. 73 Prozent erzielt; gemeinsam mit dem Nations-League-Auftakt am 24. September gegen Israel erreichte der ORF einen weitesten Seherkreis von 2,6 Millionen, das sind 34 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung.

-- Nach der vierten Staffel mit neuformiertem Team und Rekorden sowohl bei der Reichweite als auch bei den Marktanteilen in allen Zielgruppen geht es für die „Soko Linz“ in ihrer insgesamt fünften Saison mit neuen Fällen weiter: Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky und Co bekamen es in der Auftaktfolge am 8. September gemeinsam mit bis zu 554.000 Zuseherinnen und Zusehern mit einem „Bodycheck“ zu tun; im Durchschnitt sahen 522.000 bei 22 Prozent Marktanteil (12+) die Episode rund um den Tod eines Eishockeyspielers; besonders gefragt war der Staffelstart in der jungen Zielgruppe 12–29, wie der Marktanteil von 28 Prozent zeigt.

-- Noch in der Fahrschule und doch schon kultig: „2HOT2DRIVE“ waren am 22. September im Schnitt 110.000 Zuseher:innen bei 11 Prozent Marktanteil und 10 bzw. 20 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen.

September-Topwerte in ORF 2

-- Der große Publikumszuspruch für die 30. ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“-Saison setzte sich auch bei der neunten und letzten Kandidatenfolge dieses Sommers fort, die sich am 7. September bis zu 939.000 Zuseher:innen nicht entgehen lassen wollten; im Durchschnitt sahen 902.000 bei 36 Prozent und dem damit bisher besten Marktanteil (12+) der Jubiläumsstaffel die letzten sechs partnersuchenden Singles der Saison; in den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 erreichte der Marktanteil 27 bzw. 24 Prozent.

-- Topwerte im September auch für „Am Schauplatz“: „Der Traum vom Haus“ am 3. September erreichte 23 Prozent Marktanteil und 485.000 Zuschauer:innen, die Reportage „Suche Frau, biete Hof“ am 17. September sogar 26 Prozent und 564.000 Zuschauer:innen und damit Platz drei im Jahresranking.

-- Die Premiere von Kristina Sprenger und Sigi Fink als „2 in Tirol“-Gastgeber am 23. September ließen sich bis zu 451.000 bei 17 Prozent MA nicht entgehen.

September-Topwerte in ORF III

-- Das Reichweiten-Ranking führt der Film „Flaschenpost an meinen Mann“ (1. September) mit 127.000 Reichweite bei 6 Prozent Marktanteil an, vor dem „Sommer(nach)gespräch“ (7. September) mit 124.000 RW bei 9 Prozent MA und „Johanna und der Buschpilot“ (8. September) mit 115.000 RW bei 5 Prozent MA.

Streaming: September-Rekord bei Nutzungsvolumen

Die ORF-Videostreams wurden – insbesondere durch die Nutzung über den digitalen Flagshipstore ORF ON – im September wieder sehr intensiv genutzt und erzielten bei allen Kennwerten Steigerungen im Vergleich zum Vorjahr: Die auf ORF ON sowie weiteren Sites und Apps bereitgestellten Live-Streams und On-Demand-Videos des ORF verbuchten ein Gesamtnutzungsvolumen von 416 Millionen Minuten und damit neuen September-Rekord seit Einführung der Messung im Jahr 2017, sowie 88,4 Millionen Bruttoviews (Videostarts) und 13,8 Millionen Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge). (Quelle: AGTT/GfK TELETEST Zensus, in Österreich, vorläufige Zahlen). Schwerpunkthemen im Infobereich waren z. B. die Berichterstattung über die Wahlen in mehreren deutschen Bundesländern sowie über die steigenden Energie- und Spritpreise, im Sportbereich wurden v. a. Fußball- und Formel-1-Streams stark genutzt, zu den Highlights im Fiction-, Unterhaltungs- und Dokubereich zählten u. a. „Liebesg’schichten und Heiratssachen“, „Soko Linz“, „Dok 1“ sowie „Willkommen Österreich“. Das am meisten genutzte Video-on-Demand war das „Sommergespräch“ vom 7. September mit 48.000 Durchschnittsreichweite, Top-Live-Stream war die zweite Halbzeit des Fußball-Nations-League-Spiels Österreich – Kosovo am 27. September mit einer Durchschnittsreichweite von 84.000.