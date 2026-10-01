Aviso: Eröffnung des neuen Standorts des LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen am 19.10.2026 um 11:00 Uhr

Wien/Braunau/Neukirchen (OTS) -

Das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen des AIT Austrian Institute of Technology bezieht seinen neuen Standort. Bei der feierlichen Eröffnung sprechen Mag. Alexander Svejkovsky (Geschäftsführer AIT), Dr. Christian Chimani (Geschäftsführer LKR), Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Landesrat KommR Markus Achleitner, Bundesminister KommR Peter Hanke (Innovation, Mobilität und Infrastruktur) und Bundesminister Mag. Dr. Wolfgang Hattmannsdorfer (Wirtschaft, Energie und Tourismus). Durch die Veranstaltung führt Mag. Jutta Mocuba (ORF Oberösterreich).

Termin & Ort

Montag, 19. Oktober 2026, 11:00-13:00 Uhr Industrieparkstraße 6,

5282 Neukirchen an der Enknach

Fototermin: 10:50 Uhr (vor dem Gebäude)

LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen: Spitzenforschung für den Leichtbau

Das LKR Leichtmetallkompetenzzentrum Ranshofen ist mit langjähriger Erfahrung in Forschung und Innovation führend in der Entwicklung hochwertiger Leichtmetalllegierungen, deren nachhaltiger und energieeffizienter Verarbeitung sowie der Entwicklung funktional integrierter Leichtbaukomponenten und deren Recycling. Dank eines ganzheitlichen Forschungsansatzes – unterstützt durch Simulationsmethoden und KI – entstehen am LKR neue Technologien wie die drahtbasierte Additive Fertigung von Leichtmetallen sowie innovative Gieß- und Umformungsprozesse. Die am LKR entwickelten Leichtbaukomponenten finden breite Anwendung in den Bereichen Automotive sowie Luft- und Raumfahrt.

Mit dem neuen Standort im Industriepark Braunau-Neukirchen und der neuen Forschungsinfrastruktur inklusive WAM Prototyping Laboratory – in dem innovative Methoden des 3D-Drucks mit Leichtmetallen mittels drahtbasierter Additiver Fertigung entwickelt werden – schafft das LKR wichtige Voraussetzungen für zukünftige Spitzenforschung und Innovationen in österreichischen Unternehmen im Bereich der Leichtmetalltechnologien.

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