Die „Soko Linz“ und die „Helden der Arbeit“ am 6. Oktober in ORF 1

Wien (OTS) -

Zu den „Helden der Arbeit“ und den 30 Jahre auseinanderliegenden Todesfällen von Vater und Tochter führt ihr neuester Fall die „Soko Linz“ am Dienstag, dem 6. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON. Dabei nehmen Katharina Stemberger, Angelika Niedetzky, Michael Steinocher, Alexander Pschill, Miriam Hie und Co. einen Industriekonzern und einen Verein für dessen ehemalige Mitarbeiter:innen unter die Lupe. Zwischen Sein und Schein ermittelt die „Soko Donau“, wenn es anschließend um 21.05 Uhr in der Dacapo-Folge „In Schönheit sterben“ das Beauty-Business genauer zu betrachten gilt.

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„Soko Linz – Helden der Arbeit“ (Dienstag, 6. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Agnes Hausmann, Markus Meyer, Valentina Waldner, Wolfgang Rauh, Wolf Bachofner, Margarete Voggeneder und Markus Schramm in Episodenrollen; Regie: Chris Raiber

Auf einer Großbaustelle am Gelände des Industriekonzerns MINAG wird die Leiche der jungen Bauprojektleiterin Lisa Scharnick (Valentina Waldner) gefunden. Spuren am Tatort führen die Ermittlerinnen schließlich zu den „Helden der Arbeit“, einem Verein für ehemalige Mitarbeiter:innen der MINAG. Drei Mitglieder – Ricki Geissbauer (Margarete Voggeneder), Otto Komosny (Wolf Bachofner) und Heinz Hapt (Markus Schramm) – haben vor Kurzem durch Lisa Scharnick ihren Job verloren und für jede Ungereimtheit ein passendes G’schichtl parat. Doch nach und nach zeigt sich, dass der Tod von Lisas Vater vor mehr als 30 Jahren, damals selbst ein Kollege der „Helden“, in Zusammenhang mit dem aktuellen Mord stehen könnte. War Lisa einer Vertuschungsaktion auf der Spur?

Die fünfte Staffel von „Soko Linz“ ist eine Koproduktion von ORF und Gebhardt Productions gefördert von FISAplus, Film in Austria (ABA), Fernsehfonds Austria und dem Land Oberösterreich.

„Soko Donau – In Schönheit sterben“ (Dienstag, 6. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1 und ORF ON)

Mit u. a. Andreas Kiendl, Martin Gruber, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel und Helmut Bohatsch sowie Marion Mitterhammer in einer Episodenrolle; Regie: Katharina Heigl

Jana Pitroff, Schülerin in Ilona Gerbers (Marion Mitterhammer) begehrter Kosmetikschule, verschwindet plötzlich, und es steht im Raum, dass die Tochter einer reichen Familie, die der Mafia nahesteht, entführt worden sein könnte. Auf der Homepage der Schule taucht plötzlich Ilonas Todesanzeige auf, und das „Soko“-Team scheint gescheitert zu sein. Doch dann nimmt der Fall eine erstaunliche Wendung, und es zeigt sich, dass gerade im Schönheitsbusiness Sein und Schein oft sehr weit auseinanderliegen.

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und Filmcommision Graz.

„Soko Linz“ und „Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die neuen „Soko Linz“-Folgen können jeweils bereits sieben Tage vor ihrer TV-Ausstrahlung auf ORF ON gestreamt werden, wo auch zahlreiche „Soko Donau“-Episoden zur Verfügung stehen.