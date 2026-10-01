  • 01.10.2026, 11:07:02
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  • OTS0121

AVISO: AK/Bau-Holz Pressekonferenz am 7. Oktober: Pleitefonds in Not

Wien (OTS) - 

Der Pleitefonds IEF steht selbst kurz vor der Pleite. Schuld an der Situation sind wiederholte Senkungen der Arbeitgeber-Beiträge. Und das, obwohl die Zahl der Insolvenzen zuletzt wieder gestiegen ist. Diese Situation darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Der IEF muss wieder auf finanziell solide Beine gestellt werden. Wie das passieren soll, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:

Renate Anderl, AK Präsidentin

Josef Muchitsch, Vorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz

Mittwoch, 7. Oktober 2026, 10 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/insolvenzen mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]

AK/Bau-Holz Pressekonferenz am 7. Oktober: Pleitefonds in Not



Datum: 07.10.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock


Plößlgasse 2

1040 Wien


Österreich


URL: https://wien.arbeiterkammer.at/insolvenzen


 Rückfragen & Kontakt 
AK Wien
 Nani Kauer MA
 Mediensprecherin von Präsidentin Renate Anderl
 Telefon: +43 664 6145915
 E-Mail: [email protected]
 Website: https://wien.arbeiterkammer.at
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