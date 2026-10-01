- 01.10.2026, 11:07:02
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AVISO: AK/Bau-Holz Pressekonferenz am 7. Oktober: Pleitefonds in Not
Der Pleitefonds IEF steht selbst kurz vor der Pleite. Schuld an der Situation sind wiederholte Senkungen der Arbeitgeber-Beiträge. Und das, obwohl die Zahl der Insolvenzen zuletzt wieder gestiegen ist. Diese Situation darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden. Der IEF muss wieder auf finanziell solide Beine gestellt werden. Wie das passieren soll, erläutern im Rahmen einer Pressekonferenz:
Renate Anderl, AK Präsidentin
Josef Muchitsch, Vorsitzender Gewerkschaft Bau-Holz
Mittwoch, 7. Oktober 2026, 10 Uhr
AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock, 1040 Wien, Plößlgasse 2
Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter https://wien.arbeiterkammer.at/insolvenzen mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected]
AK/Bau-Holz Pressekonferenz am 7. Oktober: Pleitefonds in Not
Datum: 07.10.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock
Plößlgasse 2
1040 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
AK Wien
Nani Kauer MA
Mediensprecherin von Präsidentin Renate Anderl
Telefon: +43 664 6145915
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at
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