Gedenkabend „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ kehrt in den Rabenhof zurück

Wien (OTS) -

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ist der Gedenkabend „Wenn wir doch wieder Menschen wären“ erneut im Rabenhof Theater zu sehen. Am Sonntag, 8. November 2026, um 20 Uhr werden dort die Schicksale jüdischer und widerständischer Bewohner*innen der Wiener Gemeindebauten während der NS-Zeit in einer eindringlichen künstlerischen Inszenierung auf die Bühne gebracht.

Grundlage des Theaterabends sind Akten, Originalzitate und Briefe, die vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands (DÖW) im Auftrag von Wiener Wohnen in jahrelanger Forschungsarbeit erschlossen wurden. Sie erzählen die individuellen Schicksale jüdischer und widerständischer Bewohner*innen der Wiener Gemeindebauten während der NS-Zeit.

„Tausende jüdische Gemeindebaumieterinnen und Mieter wurden mit Beschluss vom 14. Juni 1938 systematisch aus ihren Gemeindewohnungen vertrieben. Mit ‚Wenn wir doch wieder Menschen wären‘ gelingt es auf einzigartige Weise, diesen Prozess der Entrechtung und die Mechanismen der Entmenschlichung sichtbar zu machen“, so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch.

„Wir freuen uns sehr, dass dieser besondere Theaterabend nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr wieder im Rabenhof zu sehen ist. Die persönlichen Schicksale der jüdischen und widerständischen Bewohner*innen unserer Gemeindebauten berühren und machen Geschichte auf eindringliche Weise erfahrbar“, sagt Katharina Klement, interimistische Direktorin von Wiener Wohnen.

Persönliche Schicksale werden sichtbar

Neu geschriebene dramatische Szenen verbinden sich mit eigens komponierter Musik, Gesang, Gedichten, Video und Tanz. So werden die persönlichen Geschichten hinter den historischen Dokumenten sichtbar und greifbar gemacht. Der Abend erinnert damit an Menschen, die während der nationalsozialistischen Herrschaft verfolgt und entrechtet wurden, und setzt sich zugleich künstlerisch mit der Gefahr rechtsextremen Gedankenguts auseinander.

Die Wiederaufnahme knüpft an die historische Aufarbeitung der Geschichte des Wiener Gemeindebaus während der NS-Zeit durch Wiener Wohnen und das DÖW an. Nach der erfolgreichen Aufführung im vergangenen Jahr wird der Theaterabend nun erneut im Rabenhof gezeigt.

Künstlerisch Mitwirkende

Lea Kalisch, Katja Reichert, Verena Scheitz, Mercedes M. V. Iribar, Miriam M. V. Iribar, Markus Freistätter, Wolfram Rupperti und Georg Schubert

Violine: Adrian Roman

Klavier: Oliver Ostermann

Produktion und Regie: Isabella Gregor

Recherche und Textfassung: Susanne F. Wolf

Komposition und Ton: Oliver Ostermann

Veranstaltungshinweis

„Wenn wir doch wieder Menschen wären“ – Ein Theaterabend zum Gedenken an die Reichspogromnacht

Sonntag, 8. November 2026, 20 Uhr

Rabenhof Theater

Rabengasse 3, 1030 Wien

Tickets: rabenhoftheater.com

Tel.: +43 1 712 82 82

Dienstag bis Freitag, 14 bis 18 Uhr