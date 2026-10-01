Kai Pflaume lädt zum Rateabend: „Wer weiß denn sowas XXL“ am 3. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Rateduelle, tierische Stargäste und verblüffende Live-Experimente: Das ARD/ORF-Quiz „Wer weiß denn sowas XXL“ ist mit einer neuen Ausgabe zurück. Kai Pflaume begrüßt am Samstag, dem 3. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON sechs prominente Gäste: die Schauspielerinnen Barbara Wussow, Katja Riemann und Karoline Herfurth, Schauspieler Florian David Fitz, Leichtathlet Leo Neugebauer und die ehemalige Schwimmerin Franziska van Almsick.

Die Duelle im Überblick

Als Carlotta und Pepe standen Karoline Herfurth und Florian David Fitz 2019 gemeinsam für den Blockbuster „Das perfekte Geheimnis“ vor der Kamera. Bevor Ende Oktober mit „Der perfekte Urlaub“ die Fortsetzung in die Kinos kommt und die Fans erfahren, ob die Clique ihre Differenzen überwindet und wieder zueinander findet, treffen die beiden im „Kino-Duell“ aufeinander.

Zwei Sport-Ikonen treten im „Weltmeister-Duell“ gegeneinander an: Mit gerade mal 14 Jahren sicherte sich Franziska van Almsick bei den Olympischen Spielen 1992 zweimal Silber und zweimal Bronze im Freistil-Schwimmen und wurde 1994 in Rom zum ersten Mal Weltmeisterin. Rategegner ist der frisch gekürte Europameister und amtierende Weltmeister im Zehnkampf Leo Neugebauer.

Barbara Wussow und Katja Riemann begeben sich im „Schauspiel-Duell“ auf die Jagd nach den richtigen Antworten. Während Katja Riemann derzeit mit „Ein wenig Licht. Und diese Ruhe.“ im Schauspielhaus Hannover zu erleben ist und sich in ihrer Rolle als nachdenkliche Ingenieurin mit den Herausforderungen der modernen Gesellschaft befasst, ist Barbara Wussow als Hoteldirektorin Hanna Liebhold wieder mit dem „Traumschiff“ unterwegs.

Mehr zur Sendung

In drei spannenden und unterhaltsamen Runden raten die Teams um die beiden Ratekapitäne Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring wieder um Bares für ihre Unterstützer unter den Zuschauerinnen und Zuschauern, die zuvor auf das richtige Sieger-Team gesetzt haben. Der erspielte Gewinn wird am Ende jeder Runde aufgeteilt. Nur die beiden Prominenten, die sich in ihrer Vorrunde und auf dem „heißen Stuhl“ durchsetzen, haben im Finale die Chance, um 50.000 Euro für einen guten Zweck zu spielen. Auch diesmal spielen bei den spannenden und lustigen Rateduellen tierische Stargäste eine wichtige Rolle und aufwendige Live-Experimente im Studio liefern den prominenten Mitspielerinnen und Mitspielern die erstaunlichen Erklärungen zur Auflösung einiger kniffliger Fragen.