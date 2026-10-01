„Bewusst gesund“: Absencen – wenn das Bewusstsein kurz aussetzt

Wien (OTS) -

Dr. Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 3. Oktober 2026, um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Leben mit Gehirntumor

Es war eine niederschmetternde Diagnose, die eine junge Vorarlbergerin vor bald 20 Jahren erfahren musste. Ein Astrozytom, also ein Gehirntumor, der sehr schlecht zu behandeln ist. Bis heute lebt die Patientin jedoch mit diesem Tumor. Die moderne Medizin macht es möglich – konkret eine fast zehnstündige Gehirnoperation, während der Patientinnen bzw. Patienten immer wieder im OP-Saal aus der Narkose aufgeweckt werden, um kognitive Aufgaben zu lösen. Nur so kann chirurgisch sichergestellt werden, dass gesunde Teile – beispielsweise des Sprachzentrums – nicht verletzt werden. Ihr Ehemann hat die Vorarlbergerin mit dem „Feind in ihrem Kopf“ über viele Jahre hinweg mit der Kamera begleitet. Gestaltung: Christian Kugler

Studiogespräch: Absencen – wenn das Bewusstsein kurz aussetzt

Epileptische Anfälle können sehr unterschiedlich aussehen und müssen nicht immer mit Stürzen oder heftigen Krämpfen einhergehen. Bei sogenannten Absencen kommt es zu kurzen Bewusstseinspausen, in denen Betroffene für einige Sekunden nicht ansprechbar sind und eine begonnene Tätigkeit plötzlich unterbrechen. Für Außenstehende sind diese Anfälle daher oft schwer zu erkennen. Auch ungewöhnliche Bewegungen, plötzliche Verhaltensänderungen oder besondere Wahrnehmungen können auf einen epileptischen Anfall hindeuten. Wie wenig bekannt diese Form der Erkrankung ist, zeigt auch ein aktueller Fall aus dem Profifußball: Bayern-München-Spieler Jamal Musiala hat öffentlich gemacht, dass bei ihm vorübergehend auftretende Absencen festgestellt wurden, und damit das Thema stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Stark ohne Studio – Krafttraining zu Hause

Es geht um weit mehr als nur ein paar Liegestütze im Wohnzimmer, wenn man Krafttraining zu Hause durchführen will. Entscheidend ist der gezielte Reiz auf die Muskulatur. Im Fokus stehen zentrale Prinzipien wie Intensität, Wiederholungen und Progression – also die stetige Steigerung der Belastung, die notwendig ist, um Fortschritte zu erzielen. Auch ohne große Geräte lässt sich dieser Trainingsreiz setzen: mit dem eigenen Körpergewicht, Alltagsgegenständen oder kleinen Hilfsmitteln. „Bewusst gesund“ zeigt, wie das geht. Gestaltung: Steffi Zupan

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Nagelerkrankung

Brüchig, verfärbt oder plötzlich voller Rillen – Veränderungen an Finger- und Fußnägeln können viele Ursachen haben. Oft sind sie harmlos, manchmal können aber auch Hauterkrankungen, Infektionen, Mangelerscheinungen oder andere Erkrankungen dahinterstecken. In welchen Fällen eine ärztliche Abklärung von brüchigen oder verfärbten Nägeln sinnvoll ist und ob Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheit der Nägel wirklich notwendig sind, erklärt Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Maroni – unterschätztes Superfood

Bevor die Kartoffel den Weg nach Europa fand, waren Edelkastanien bzw. die besonders großen Maroni ein Grundnahrungsmittel. Auch heute werden sie gern gegessen oder als Beilage zu herbstlichen Gerichten serviert. Esskastanien sind ein regelrechtes Superfood: Neben hohen Mengen an Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen haben die stärkereichen Nussfrüchte auch eine positive Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und auf den Insulinhaushalt. Sie sind glutenfrei und enthalten wenige Kalorien. Die Esskastanie wächst in unseren Breiten und gilt mit Blick auf den Klimawandel seit einiger Zeit als Baum der Zukunft, weil sie sehr anpassungsfähig ist und gut mit Wärme und trockenen Böden zurechtkommt. Gestaltung: Christian Kugler