DRF Aviation Services startet zum 1. Oktober 2026

Filderstadt (OTS) -

DRF Luftrettung und DRF Maintenance bündeln Technik-Kompetenzen

Die DRF Luftrettung und DRF Maintenance führen ihre Expertise zusammen: In der neu gegründeten DRF Aviation Services bündeln die beiden Unternehmen ihre technische Kompetenz aus mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Hubschrauberwartung, Modifikationen und Services. Die DRF Aviation Services bietet als "One Stop Shop" alle Leistungen aus einer Hand. Hubschrauberbetreiber profitieren von hoher Zuverlässigkeit und Innovationskraft.

Steht ein Hubschrauber im Dock, fehlt er im Einsatz. Mit der Gründung der DRF Aviation Services GmbH geht ein Full-Service-Anbieter für die technische Betreuung und Weiterentwicklung von Hubschraubern an den Markt, der sich unter dem Motto "Ahead of Time" klar als Innovationstreiber in der Branche positioniert. Das neu gegründete Unternehmen baut auf der mehr als ein halbes Jahrhundert umfassenden Erfahrung der DRF Gruppe auf, die eine der größten Airbus-Hubschrauberflotten Europas betreibt.

Umfassendes Leistungsportfolio aus einer Hand

Zum Leistungsspektrum der DRF Aviation Services gehören die Part-145 Base- und Line Maintenance, Part-21-Entwicklungs und -Herstellungsbetrieb sowie CAMO-Leistungen. Darüber hinaus bietet die DRF Aviation Services Services wie Unterstützung beim An- und Verkauf von Hubschraubern, bei Produktionsbegleitung und Hubschrauber-Überführungen sowie ein umfangreiches Ersatzteilportfolio an.

"Mit der DRF Aviation Services wird die geballte technische Kompetenz der DRF Gruppe für alle Kunden verfügbar. Unser Unternehmen arbeitet bereits heute schon nahezu vollständig digital. Das Ziel dahinter: Weniger Zeit am Boden. Mehr Zeit im Einsatz. Kunden profitieren von unserer Erfahrung, schnellen Entscheidungen und Leistung aus einer Hand," sagt Roman Morka, CEO DRF Aviation Services.

Vielseitige Kapazitäten in Kundennähe

Die DRF Aviation Services verfügt über 18 Docks an drei Standorten am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden, Straubing und Wilhelmshaven. Damit sind Wartungs- und Reparaturarbeiten an Hubschraubern für Kunden aus ganz Deutschland standortnah möglich. Auch Anfragen aus dem angrenzenden europäischen Ausland können bedient werden. Ergänzt wird das Angebot durch mobile Line-Maintenance-Teams, die Kunden direkt vor Ort unterstützen.

Neuer Auftritt zum Unternehmensstart

Zum Start präsentiert sich die DRF Aviation Services auch digital unter www.drf-aviationservices.de. Für Interessenten erlebbar wird das umfassende Service-Angebot des Unternehmens auch anlässlich der European Rotors 2026 in Lyon: Vom 1. bis 3. Dezember ist die DRF Aviation Services dort vertreten.

Über die DRF Aviation Services

Die DRF Aviation Services GmbH ist einer der führenden zivilen Full-Service-Anbieter Europas für technische Dienstleistungen an Hubschraubern. Das Spektrum umfasst Wartung und Instandhaltung nach EASA Part-145, Entwicklung und Herstellung von Modifikationen nach Part-21 sowie das Continuing Airworthiness Management (CAMO).

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung aus dem Betrieb einer der größten Airbus-Hubschrauberflotten Europas bündelt das Unternehmen umfassendes Know-how aus operativen Flugbetrieb, technischer Kompetenz und Innovationskraft. An drei Standorten in Deutschland stehen insgesamt 18 Docks für Wartungen und Reparaturen zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch mobile Line-Maintenance-Teams an 37 Standorten, die Kunden direkt vor Ort unterstützen.

Die DRF Aviation Services ist Teil der DRF Gruppe. Neben der DRF Stiftung und DRF Luftrettung zählen dazu auch die Tochterunternehmen die DRF Akademie sowie NHC Northern Helicopter und DRF Assistance: erfahrene Partner für Fort- und Weiterbildungen, Offshore-Luftrettung und Ambulanzflugbetrieb.