- 01.10.2026, 10:30:33
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Erste repräsentative Umfrage nach Zeilers Ansage: SPÖ-Wähler bevorzugen Babler – nicht Zeiler
Exklusive OGM-Umfrage für das ServusTV Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL
Medienmanager Gerhard Zeiler hat angekündigt, SPÖ-Chef werden zu wollen. Doch unter den roten Wählern liegt Andreas Babler vorne. Das zeigt die erste repräsentative Umfrage seit Zeilers Ankündigung - exklusiv durchgeführt von OGM für das ServusTV Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL.
SPÖ-Wähler bevorzugen Babler
Wer wäre als SPÖ-Chef besser für die Zukunft Österreichs? Bei dieser Frage sprechen sich 45 Prozent der SPÖ-Wählerinnen und -Wähler für Andreas Babler aus, nur 16 Prozent für Gerhard Zeiler. 22 Prozent wünschen sich jemand anderen.
69 Prozent der SPÖ-Wähler empfinden Zeilers Auftritt als unprofessionell
Auch mit seinem Auftritt kann Zeiler bei der roten Wählerschaft nicht punkten: Mehr als zwei Drittel der SPÖ-Wählerinnen und -Wähler beurteilen ihn als unprofessionell.
Fast drei Viertel der Österreicher würden Zeiler nicht erkennen
Der erfolgreiche Medienmanager Gerhard Zeiler ist international tätig, in Österreich aber für viele ein Unbekannter: 73 Prozent der Befragten sagen, sie würden ihn auf der Straße nicht erkennen.
Und wie beliebt sind die anderen möglichen und ehemaligen SPÖ-Chefs?
Wie würden Christian Kern, Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner bei den SPÖ-Wählern abschneiden? Die Umfrage hält dazu eine Überraschung bereit.
Die Antwort gibt es am Donnerstag, 1. Oktober, bei BLICKWECHSEL, ab 21:15 Uhr bei ServusTV und ServusTV On. Informationen zu den weiteren Themen finden Sie hier.
Quellenangabe: Alle Zahlen und Ergebnisse sind nur unter Angabe der Quelle „OGM für Blickwechsel/ServusTV“ freigegeben.
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