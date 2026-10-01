Erste repräsentative Umfrage nach Zeilers Ansage: SPÖ-Wähler bevorzugen Babler – nicht Zeiler

Wals-Siezenheim (OTS) -

Medienmanager Gerhard Zeiler hat angekündigt, SPÖ-Chef werden zu wollen. Doch unter den roten Wählern liegt Andreas Babler vorne. Das zeigt die erste repräsentative Umfrage seit Zeilers Ankündigung - exklusiv durchgeführt von OGM für das ServusTV Nachrichtenmagazin BLICKWECHSEL.



SPÖ-Wähler bevorzugen Babler

Wer wäre als SPÖ-Chef besser für die Zukunft Österreichs? Bei dieser Frage sprechen sich 45 Prozent der SPÖ-Wählerinnen und -Wähler für Andreas Babler aus, nur 16 Prozent für Gerhard Zeiler. 22 Prozent wünschen sich jemand anderen.



69 Prozent der SPÖ-Wähler empfinden Zeilers Auftritt als unprofessionell

Auch mit seinem Auftritt kann Zeiler bei der roten Wählerschaft nicht punkten: Mehr als zwei Drittel der SPÖ-Wählerinnen und -Wähler beurteilen ihn als unprofessionell.



Fast drei Viertel der Österreicher würden Zeiler nicht erkennen

Der erfolgreiche Medienmanager Gerhard Zeiler ist international tätig, in Österreich aber für viele ein Unbekannter: 73 Prozent der Befragten sagen, sie würden ihn auf der Straße nicht erkennen.



Und wie beliebt sind die anderen möglichen und ehemaligen SPÖ-Chefs?

Wie würden Christian Kern, Hans Peter Doskozil und Pamela Rendi-Wagner bei den SPÖ-Wählern abschneiden? Die Umfrage hält dazu eine Überraschung bereit.