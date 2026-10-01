  • 01.10.2026, 10:30:32
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ASFINAG: Starker Reiseverkehr zum Tag der Deutschen Einheit erwartet

Feiertag in Deutschland sowie Herbstferienbeginn sorgen für erhöhtes Verkehrsaufkommen – Zivilschutz-Probealarm am Samstag

Wien (OTS) - 

Mit dem bevorstehenden Wochenende rund um den Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) erreicht die Reisesaison nochmals einen Höhepunkt. Zusätzlich starten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die zweiwöchigen Herbstferien. Deshalb ist auf den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen durch Österreich mit deutlich mehr Reiseverkehr zu rechnen.

Besonders betroffen sind die A 9 Pyhrn Autobahn, die Tauern Autobahn (A 10) sowie die Inntal- und Brennerroute (A 12/A 13). Verzögerungen sind vor allem an den bekannten Engstellen zu erwarten, darunter die Mautstelle St. Michael auf der A 10, die A 11 vor dem Karawankentunnel, der Großraum Innsbruck sowie die A 13 vor der Luegbrücke. Auf der Luegbrücke stehen derzeit weiterhin zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Lkw, Busse und schwere Gespanne müssen den linken Fahrstreifen benutzen.

Zusätzliche Wartezeiten sind durch die bestehenden Grenzkontrollen möglich. Bei der Einreise nach Österreich kann es insbesondere an den Grenzübergängen Nickelsdorf (A 4), Kittsee (A 6), Spielfeld (A 9) und Karawankentunnel (A 11) zu Verzögerungen kommen. Auch die Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland bleiben aufrecht. Betroffen sind vor allem die Grenzübergänge Kufstein (A 12), Walserberg (A 1) und Suben (A 8).

Zivilschutz-Probealarm am Samstag

Am Samstag, 3. Oktober, findet zudem der bundesweite Zivilschutz-Probealarm inklusive AT-Alert statt. Zwischen 12 und 13 Uhr werden Testwarnungen auf Mobiltelefonen ausgesendet. Je nach Alarmstufe können diese auch bei lautlos gestellten Geräten einen deutlich hörbaren Alarmton auslösen. Für Verkehrsteilnehmende besteht kein Anlass zur Sorge, es handelt sich ausschließlich um einen Test der österreichischen Warnsysteme.

DRIVE AUSTRIA: Neuer Info-Service für die Tauern Autobahn

Mit driveaustria.info stellt die ASFINAG für die Tauern Autobahn eine neue mobile Website zur Verfügung. Diese bietet präzise Informationen zu Verkehrslage und Verzögerungen in Echtzeit und ermöglicht auf Prognosebasis eine längerfristige Reiseplanung.

Eine gute Planung spart immer Zeit und Nerven: Deswegen empfiehlt die ASFINAG vor Fahrtantritt generell einen Check der Reiseroute. Informationen in Echtzeit zum aktuellen Reisezeitverlust gibt es auch unter http://asfinag.at/reisezeiten

Rückfragen & Kontakt

ASFINAG Pressesprecher
Alexander Holzedl
Telefon: 06646010818933
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.asfinag.at

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