Volkshilfe NÖ: KundInnen stellen Bestnoten aus

Wiener Neustadt (OTS) -

Was ist die schönste Auszeichnung für eine Organisation, die täglich für Menschen da ist? Wenn jene Menschen, die ihre Angebote in Anspruch nehmen, sagen: „Hier fühle ich mich gut aufgehoben.“ Die aktuelle KundInnenbefragung der Volkshilfe Niederösterreich zeigt einmal mehr die hohe Zufriedenheit mit den Angeboten und vor allem mit der Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ob Kinderbetreuung, mobile Pflege und Betreuung, mobile Therapie, Soziale Alltagsbegleitung, Tageszentren, Notruftelefon, Essen zuhause oder Wohnen im Alter, die Rückmeldungen fallen durchwegs sehr positiv aus. Besonders geschätzt werden die Freundlichkeit, Verlässlichkeit und Fachkompetenz der MitarbeiterInnen. Auch die Qualität der Betreuung und Beratung sowie die Serviceleistungen heben die KundInnen besonders hervor.

„Für uns gibt es kaum ein schöneres Kompliment als zufriedene Kundinnen und Kunden“, sagt Volkshilfe-Präsident Prof. Ewald Sacher, „dieses Feedback zeigt, wie wertvoll die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist“.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jeden Tag für Menschen da, oft in sehr unterschiedlichen und herausfordernden Lebenssituationen“, bestätigt der Geschäftsführer Gregor Tomschizek, „dass diese Arbeit so positiv wahrgenommen wird, freut uns ganz besonders. Es zeigt, dass Kompetenz und Menschlichkeit bei der Volkshilfe NÖ wichtig sind.“

„Gute soziale Dienstleistungen beginnen damit, genau hinzuhören. Das Feedback unserer Kundinnen und Kunden ist deshalb für uns besonders wertvoll“, so Prokuristin Maria Panzenböck-Stockner, „es zeigt uns, was gut funktioniert und gibt uns gleichzeitig wichtige Impulse, wo wir noch besser werden können.“

Besonders freut die Volkshilfe NÖ, dass die KundInnen der SeniorInnenangebote die Leistungen nicht nur sehr positiv bewerten, sondern die Volkshilfe auch gerne weiterempfehlen. „Vertrauen kann man nicht verordnen. Es entsteht jeden Tag aufs Neue, durch Verlässlichkeit, Menschlichkeit und gute Arbeit. Dass uns unsere KundInnen dieses Vertrauen entgegenbringen, ist eine große Auszeichnung für unser gesamtes Team“, so Sacher.

Die Volkshilfe NÖ bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden für die wertvollen Rückmeldungen und bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren täglichen Einsatz. Denn jedes gute Zeugnis ist zugleich ein Auftrag: Weiterhin gut zuzuhören, gute Arbeit zu leisten und für die Menschen da zu sein.

Die Qualität der Dienstleistungen und des Managementsystems ist seit 2014 durch die externe Zertifizierungsstelle Quality Austria nach der international anerkannten Norm ISO 9001:2015 geprüft. Die SERVICE MENSCH GmbH / Volkshilfe Niederösterreich ist die erste und bisher einzige mobile Pflege- und Betreuungsorganisation in Niederösterreich, die über das international anerkannte ISO 9001:2015-Zertifikat verfügt.