Hochbegabtenvereinigung Mensa Österreich feierte im Education Lab 80 Jahre Mensa

Wien (OTS) -

Die weltweite Hochbegabten-Gemeinschaft MENSA begeht jedes Jahr ihren Gründungstag als „Tag der Intelligenz“. Am 1. Oktober 1946 wurde Mensa im Vereinigten Königreich von dem Australier Roland Berrill und dem Engländer Lancelot Ware gegründet. Am Mittwoch (30. September) feierte Mensa Österreich dieses 80-jährige Bestandsjubiläum im Wiener Education Lab mit einer Reihe von Gästen aus Institutionen, Universitäten, Verwaltung, Politik und Medien, darunter NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre, Bundesschulsprecherin Isabella Senk, EdLab-Direktorin Julia Pichler, Markenstrategin und Wirkungsprofilerin Cornelia dal Sasso sowie die Autorin und Bildungsexpertin Katharina Werner. Aus dem Mensa-Österreich-Vorstand waren Vorsitzender Peter Berger, Thomas Goiser, Jakob Kutschera und Theres Steiner mit dabei.

Peter Berger erklärte in seiner Keynote: „Wir freuen uns, dass das Thema Begabungsförderung in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnt. Wer sich bei Mensa im Oktober zu einem Test bis Jahresende anmeldet, kann diesen zum halben Preis absolvieren. Wir möchten besonders Frauen jeden Alters ermutigen, die Hochbegabung bei sich vermuten, einen Test zu machen.“

Eine Besonderheit bei Mensa ist der offene, generationenübergreifende Austausch und die globale Vernetzung. Für Sommer 2027 kündigte Berger einen besonderen Höhepunkt an: „Villach wird Ende Juli Austragungsort des European Mensa Annual Gathering sein. Wir freuen uns auf rund 1.000 Gäste aus ganz Europa und darüber hinaus. Einige Programmpunkte werden in Norditalien und Slowenien stattfinden.“

Im Oktober, dem „Monat der Intelligenz“, wendet MENSA Österreich sich auch heuer wieder mit einer Reihe von Aktionen an die Öffentlichkeit. Mensa-intern ist eine Reihe von „Special Interest Groups“ eingerichtet. So startet Ende Oktober eine „VernetzSIG“ in St. Pölten. Die „SIGnema“ widmet sich etwa dem Programmkino, während es bei der „Waghalsig“ um Mutproben geht. Dazu kommen regelmäßige Spieleabende und Vernetzungstreffen, Trainings- und Weiterbildungsprogramme, Museumsbesuche sowie das Mensa-Kids-Programm für hochbegabte Kinder.

Die Testtermine finden laufend in jedem Bundesland statt. Die Anmeldung dazu ist über mensatest.at möglich; dort ist auch ein kurzer Vortest zur Orientierung abrufbar. Für alle Neumitglieder aus Ostösterreich findet Anfang November die traditionelle Willkommensfeier in Wien statt.

Mensa Österreich umfasst heute mehr als 1.400 Mitglieder, die alle einen IQ in den oberen 2 % der Bevölkerung (≥ 130) aufweisen. Der Verein setzt sich für Intelligenzforschung und -förderung sowie für die Schaffung inklusiver Umgebungen ein, in denen Menschen ihre Intelligenz frei entfalten können. Unabhängig von politischen und religiösen Anschauungen bietet MENSA seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich weltweit zu vernetzen, Ideen auszutauschen und gemeinsam an geistig anregenden Aktivitäten teilzunehmen.

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