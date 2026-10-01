Wiener Stadthalle: Event-Highlights im Oktober 2026

Wien (OTS) -

Von legendären Rock-Sounds über Stand-up-Comedy und Metalcore bis zum internationalen Tennissport: Die Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, bietet im Oktober 2026 ein abwechslungsreiches Programm. Deep Purple, Felix Lobrecht, I Prevail, Anastacia und viele mehr sorgen für musikalische und humorvolle Höhepunkte, bevor mit den Erste Bank Open wieder Weltklasse-Tennis in die Halle D einzieht.

Deep Purple – 5. Oktober 2026

Eine der prägendsten Rockbands der Musikgeschichte gastiert am 5. Oktober in der Halle D der Wiener Stadthalle: Deep Purple. Seit ihrer Gründung 1968 hat die britische Band das Hard-Rock-Genre entscheidend mitgeprägt und weltweit mehr als 100 Millionen Alben verkauft. Klassiker wie „Smoke on the Water“, „Highway Star“ und „Child in Time“ machten Deep Purple zu einer der bekanntesten Rockformationen überhaupt.

Mit dem aktuellen Album „=1“ setzte die Band 2024 ihre Erfolgsgeschichte fort. Das Album erreichte in drei Ländern Platz eins der Charts und entstand erstmals mit Gitarrist Simon McBride. Gemeinsam mit Ian Gillan, Roger Glover und Ian Paice steht er für die aktuelle Besetzung der britischen Rocklegenden. Nach beinahe sechs Jahrzehnten Bandgeschichte sind Deep Purple weiterhin weltweit auf Tour und bringen ihren charakteristischen Sound nun auch wieder nach Wien.

Felix Lobrecht – SELL OUT – 9. Oktober 2026

Stand-up-Comedian Felix Lobrecht kehrt am 9. Oktober mit seinem vierten Live-Programm „SELL OUT“ in die Halle D zurück. Nach seiner restlos ausverkauften „ALL YOU CAN EAT“-Tour mit mehr als 450.000 Zuschauer*innen geht Lobrecht erneut auf große Tour durch Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz. Mit viel Herzblut entwickelt der Comedian, Autor und Podcaster seine Jokes bei Auftritten in Comedy-Clubs und Open Mics weiter. In „SELL OUT“ präsentiert er neues Material und will damit sein bisheriges Programm noch einmal übertreffen. Die Show war ursprünglich für April 2026 geplant und wurde auf den 9. Oktober verschoben. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit.

I Prevail – 10. Oktober 2026

Am 10. Oktober wird es in der Halle D laut: Die Metalcore- und Post-Hardcore-Band I Prevail kommt mit ihrem aktuellen Album „Violent Nature“ nach Wien. Seit ihrer Gründung 2013 in Detroit verbindet die Band harte Gitarrenriffs und aggressive Sounds mit eingängigen Melodien. Ihr Album „TRAUMA“ wurde 2019 für einen Grammy nominiert, die Single „Bow Down“ erhielt ebenfalls eine Grammy-Nominierung. Mit „Violent Nature“ schlagen I Prevail ein neues Kapitel auf. Das Album wurde in den Blackbird Studios in Nashville aufgenommen und erstmals unter der Leitung von Bassist und Keyboarder Jon Eberhard von der Band selbst produziert.

Anastacia – 12. Oktober 2026

Mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Hits wie „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“ und „Left Outside Alone“ zählt Anastacia seit den frühen 2000er-Jahren zu den erfolgreichsten Popstars ihrer Generation. Weltweit verkaufte sie mehr als 50 Millionen Tonträger und erhielt zahlreiche internationale Auszeichnungen. 25 Jahre nach ihrem ikonischen Debütalbum „Not That Kind“ feiert Anastacia ihre größten Hits auf der #NTK26 Tour. Am 12. Oktober macht die US-amerikanische Pop-Ikone in der Halle F der Wiener Stadthalle Station. Das Konzert ist ausverkauft.

Erste Bank Open – 24. Oktober bis 1. November 2026

Zum Abschluss des Monats steht in der Wiener Stadthalle wieder Weltklasse-Tennis auf dem Programm. Von 24. Oktober bis 1. November kämpfen die besten Spieler der ATP-Tour bei den Erste Bank Open um den Turniersieg. Die Wiener Stadthalle wird dabei erneut zum Schauplatz internationaler Top-Matches und spannender Duelle. Bereits am 23. Oktober, einen Tag vor Beginn des Hauptturniers, verwandelt sich die Halle D bei der Red Bull BassLine in eine Tennis-Partyzone. Sechs Top-Spieler treten bei einem besonderen Tie-Break-Turnier gegeneinander an, begleitet von DJ-Beats und Showacts.

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Tickets

Tickets für alle noch nicht ausverkauften Events sind bei der Kasse der Wiener Stadthalle sowie online oder unter 01/79 999 79 und im Wien Ticket-Callcenter (01/588 85, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 8.00 - 20.00 Uhr), im Wien Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, Montag bis Samstag, ausgenommen Feiertage, von 10.00 - 19.00 Uhr), auf www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.