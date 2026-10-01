TTTECH stellt die Weichen für die nächste Wachstumsphase und investiert in Zukunftsmärkte von Raumfahrt bis kritische Infrastruktur

Wien, Österreich (OTS) -

TTTECH gründet neue 100-prozentige Tochtergesellschaft TTTech Systems SE und bündelt Wachstumsfelder von Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und kritischer Infrastruktur (z.B. für Energieerzeugung), um die Voraussetzungen für weiteres internationales Wachstum aus Österreich heraus zu schaffen.

Die neue Gesellschaft ist ein weiterer Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie der TTTECH Group und stärkt die Position des Unternehmens als führender europäischer Deep-Tech-Anbieter.

Dabei bekennt sich TTTECH weiterhin klar zu seinen österreichischen Wurzeln und zu Wien als Hauptsitz und Innovations-, Forschungs- und Entwicklungshub.

TTTECH ist eine globale Gruppe von High-Tech-Unternehmen mit Fokus auf sichere vernetzte Computing- und Steuerungssysteme für zeit- und sicherheitsrelevante Anwendungen mit Gründungsstandort und Hauptsitz in Wien. Zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie gründet TTTECH mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 die TTTech Systems SE, eine neue Gesellschaft für die Zukunftsmärkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und kritische Infrastruktur, die gerade in Nordamerika und Europa stark wachsen. Damit schafft das Unternehmen die organisatorischen Voraussetzungen für weiteres Wachstum in strategisch wichtigen Märkten und stärkt gleichzeitig Wien als Hauptsitz sowie Forschungs- und Innovationsstandort.

TTTECH entwickelt Technologien und Lösungen für einige der weltweit anspruchsvollsten Anwendungsfelder. Dazu zählen Luft- und Raumfahrt, industrielle Automatisierung, Energieversorgung sowie kritische Infrastrukturen und mobile Arbeitsmaschinen. Die Technologien und Produkte des Unternehmens kommen unter anderem in internationalen Raumfahrtprogrammen wie der europäischen Trägerrakete Ariane 6 und der NASA-Mondmission Artemis II sowie in industriellen Echtzeitsystemen und sicherheitsrelevanten Netzwerken zum Einsatz.

Nach dem Verkauf der Anteile an der von TTTECH mitbegründeten TTTech Auto an NXP Anfang 2025 und der verstärkten Fokussierung auf Kerngeschäfte über verschiedene Industrien hinweg setzt TTTECH nun den nächsten strategischen Schritt. Die globale Nachfrage nach sicheren, resilienten und zunehmend autonomen Technologien wächst in zahlreichen Industrien und eröffnet europäischen Technologieunternehmen neue Chancen. Gleichzeitig gewinnen die Stärkung der technologischen Souveränität, Versorgungssicherheit und digitalen Resilienz zunehmend an Bedeutung.

Mit der TTTech Systems SE stärkt TTTECH seine Fähigkeit, Kunden in den Zukunftsmärkten Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und kritische Infrastruktur, die gerade auch in Nordamerika stark wachsen, noch fokussierter zu unterstützen und Innovationen schneller in marktreife Produkte und Applikation zu überführen.

Das Portfolio der TTTech Systems SE umfasst Komponenten, Produkte und komplette Plattformlösungen für sicherheitsrelevante Anwendungen. Sie ermöglichen hochverfügbare, fehlertolerante und echtzeitfähige Kommunikations- und Avionikarchitekturen in Verkehrsflugzeugen, militärischen Luftfahrzeugen, Advanced-Air-Mobility-Plattformen, Satelliten, Raumfahrzeugen und Trägerraketen.

Die Gründung von TTTech Systems SE ist Teil der langfristigen Strategie von TTTECH, die organisatorischen Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum zu stärken und TTTECH optimal für zukünftige Marktanforderungen aufzustellen.

Georg Kopetz, CEO und Mitgründer von TTTECH, erklärt:

„Erfolgreiche Technologieunternehmen müssen sich kontinuierlich weiterentwickeln, um Innovationen in marktfähige Lösungen zu überführen und langfristig Wert für Kunden, Partner und die Gesellschaft zu schaffen. Dabei sehen wir auch die Verantwortung, die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Europas nachhaltig zu stärken. Europa braucht in Bereichen wie Raumfahrt, Verteidigung, kritischer Infrastruktur und industrieller Automatisierung starke Technologieunternehmen mit langfristiger Perspektive. Mit der TTTech Systems SE schaffen wir die Voraussetzungen, unsere Stärken gezielter einzusetzen und neue Wachstumschancen in internationalen Märkten zu nutzen. Gleichzeitig steht dieser Schritt für Kontinuität. Unsere Kunden und Partner können weiterhin auf die technologische Exzellenz und Verlässlichkeit vertrauen, für die TTTECH seit Jahrzehnten steht. “

Österreich bleibt Hauptsitz und Innovationsstandort

Erst kürzlich hat die Invest AG eine Beteiligung von elf Prozent an TTTECH erworben und damit ein starkes Signal für den Standort Österreich gesetzt. Mit Hauptsitzen in Wien bleiben sowohl TTTECH als auch die neugegründete TTTech Systems SE fest in Österreich verankert.

Der Innovationshub Wien wird auch künftig das Zentrum der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der Unternehmensgruppe bleiben und durch Engineering-Teams in Deutschland, Finnland, Serbien und Rumänien ergänzt. So stärken TTTECH und TTTech Systems SE langfristig auch die technologische Wettbewerbsfähigkeit und das Innovationsökosystem Europas in strategisch wichtigen Zukunftsbereichen.

Internationale Marktpräsenz weiter ausbauen

TTTech Systems SE ist Teil eines Setups, das es TTTECH ermöglicht, flexibler auf die Gegebenheiten der globalen Märkte zu reagieren und weiter zu wachsen. Dazu gehört auch die Ernennung von Eddie Myers zum CEO von TTTech Systems SE. Eddie Myers, der am 15. Juli zu TTTECH gekommen ist und derzeit als CEO TTTECH North America tätig ist, wird mit 1. Oktober zusätzlich die Rolle des CEO von TTTech Systems SE übernehmen. Er bringt umfassende Branchenkenntnisse und Verbindungen in einen Kernmarkt von TTTECH, Nordamerika, mit und wird die weltweite Marktpositionierung von TTTech Systems SE vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und kritische Infrastruktur weiter stärken und vorantreiben.

Für Kunden, Partner und Lieferanten ändert sich mit dem Übergang der Geschäftsbereiche von TTTECH an TTTech Systems SE nichts an der Zusammenarbeit. Produkte, Dienstleistungen, laufende Projekte und Supportleistungen werden in gewohnter Form fortgeführt, bestehende Verträge, Zertifizierungen und Geschäftsbeziehungen bleiben gültig und werden weiterhin vollständig unterstützt und auch die langjährigen Ansprechpartner sowie die etablierten Prozesse bleiben bestehen.

Über TTTECH

TTTECH ist eine globale Gruppe von Hightech-Unternehmen, die sich auf sichere vernetzte Computing- und Steuerungssysteme spezialisiert hat und Megatrends wie softwaredefinierte Maschinen, das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und autonome Betriebsabläufe in die Realität umsetzt. Bei TTTECH entwickeln und liefern wir robuste, ausfallsichere Systeme, die es unseren Kunden und Partnern ermöglichen, mit Zuversicht innovativ zu sein, sich an komplexe Anforderungen anzupassen und eine sicherere, widerstandsfähigere Zukunft zu gestalten. Mit über 25 Jahren technologischer Expertise entwickeln und liefern wir kontinuierlich Lösungen, die zuverlässige und zunehmend autonome Systeme in einer Vielzahl von Branchen und Märkten, unter anderem Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, mobile Maschinen, Industriemaschinen, Automobilindustrie und Energie, ermöglichen – heute und in Zukunft. Mehr als 1.200 Mitarbeitende aus 35 verschiedenen Nationen arbeiten an 12 Standorten in 11 Ländern für Unternehmen der TTTECH Group und gewährleisten so die Nähe zu unseren geschätzten Kunden und Partnern weltweit.



www.tttech.com