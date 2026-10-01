Salzburg (OTS) -

Was 2007 als regionale Karrieremesse begann, hat sich zu einem Treffpunkt für Berufseinsteiger, Studierende, Fachkräfte und Weiterbildungsinteressierte entwickelt.

Auch zur Jubiläumsausgabe verwandelt sich der Salzburg Congress wieder in einen Ort voller Chancen, Inspiration und persönlicher Begegnungen.

Karrierechancen, Weiterbildung und Networking

Zahlreiche Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen präsentieren ihre Angebote und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.Besucherinnen und Besucher erhalten die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen und sich über aktuelle Entwicklungen am Arbeitsmarkt zu informieren.

Wissen aus erster Hand

Ergänzt wird das Messeangebot durch Vorträge, Workshops und Expertise zu Themen wie Bewerbung, Karriereplanung, Weiterbildung und Zukunftskompetenzen. Renommierte Speaker vermitteln praxisnahe Tipps und wertvolle Impulse für den nächsten Karriereschritt.

„20 Jahre Karriereforum Salzburg bedeuten 20 Jahre Begegnungen, Chancen und persönliche Erfolgsgeschichten. Wir möchten mit dem Karriereforum Salzburg nicht nur den Austausch zwischen Talenten und Unternehmen ermöglichen, sondern auch Wissen vermitteln, das die Besucher:innen langfristig in ihrem Leben weiterbringt.“ Thomas Ritter, Leitung Eventmarketing bei den „Salzburger Nachrichten“

Kostenlose Services mit Mehrwert



Auch 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Serviceangebot: · Bewerbungsunterlagen-Check: Lebenslauf von Expert:innen analysieren und optimieren lassen.



Professionelle Bewerbungsfotos: Ein kostenloses und professionelles Foto für die Bewerbung.



Workshops & Vorträge: Wertvolle Tipps zu Karriereplanung, Bewerbung und aktuellen Trends am Arbeitsmarkt.



Digital-Footprint-Check: Die Webpräsenz analysieren und optimieren.



Styling to go!: Individuelle Typberatung und Fresh-up vor Ort für den perfekten Auftritt.

und vieles mehr



Ein Herzstück des Karriereforums Salzburg: Das Karriereforum-Magazin Begleitend erscheint am 3. Oktober 2026 erneut das Karriereforum-Magazin der „Salzburger Nachrichten“ mit redaktionellen Beiträgen, Unternehmensporträts, Karrieretipps und digitalen Zusatzinhalten. Das Magazin ist auch digital unter www.karriereforum.eu abrufbar.

Fit4Future: Ein Plus an Wissen und Inspiration Auch 2026 wird das Karriereforum Salzburg in enger Kooperation mit dem Fit4Future-Event des Raiffeisenverbands Salzburg organisiert. Besucher:innen haben die Möglichkeit, sich nach vorheriger Anmeldung an den Vorträgen und Diskussionen dieses Formats zu beteiligen.

Informiert bleiben und auf Social Media folgen

Instagram: karriereforum.sn Auf unseren Social-Media-Kanälen findet man laufend Tipps, Erfahrungsberichte und Highlights rund um das Karriereforum Salzburg:

📌 Facebook: karriereforum.eu

📌 Instagram: karriereforum.sn

📌 LinkedIn: Karriereforum



📅 Wann? 15. Oktober 2026 von 8.30 bis 14.00 Uhr

📍 Wo? Salzburg Congress 🎟 Eintritt: frei, Anmeldung erforderlich