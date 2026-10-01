Mehr als 6.100 Bewerbungen: Rekord für die Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien

Wien (OTS) -

Die Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien (HWG Wien) – ehemals FH des BFI Wien – startet mit kräftigem Rückenwind unter ihrem neuen Namen ins Wintersemester 2026/27: Mehr als 6.100 Bewerbungen setzen eine Entwicklung fort, die bereits in den vergangenen Jahren von stetig steigender Nachfrage geprägt war. Schon im Vorjahr hatte die damalige FH des BFI Wien einen Bewerbungsrekord verzeichnet – nun wurde dieser erneut deutlich übertroffen.

Während die Zahl der verfügbaren Studienplätze mit rund 800 nahezu unverändert blieb, stieg die Zahl der Bewerbungen von mehr als 4.000 im letzten Studienjahr auf nun mehr als 6.100. Damit kommen knapp 8 Bewerbungen auf einen Studienplatz – zuvor waren es noch rund 5.

„Mehr als 6.100 Bewerbungen sind ein starkes Signal für die Attraktivität unseres Studienangebots und das Vertrauen, das Studieninteressierte in unsere Hochschule setzen. Gleichzeitig zeigt diese enorme Nachfrage, welchen Stellenwert das Modell Hochschule für angewandte Wissenschaften bzw. Fachhochschule heute hat. Es steht für klar strukturierte Studienverläufe, hohe Praxisnähe und dafür, Studierende verlässlich zu einem Abschluss zu führen. Gerade mit Blick auf den Bedarf an gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften ist das ein entscheidender Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich" , sagt Eva Schiessl-Foggensteiner, Geschäftsführerin der HWG Wien.

Brücken bauen zwischen Wissen und Impact

Die HWG Wien verbindet wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung mit aktuellen Entwicklungen in Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Dabei schafft sie Brücken zwischen Disziplinen, Theorie und Praxis sowie Wirtschaft und Gesellschaft. Praxisorientierung, internationale Ausrichtung und die Vereinbarkeit von Studium und Beruf sind dabei wesentliche Bestandteile des Studienangebots.

„Das große Interesse zeigt uns, dass ein wirtschaftswissenschaftliches Studium dann besonders attraktiv ist, wenn es die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigt und Studierende darauf vorbereitet, diese aktiv mitzugestalten. Die HWG Wien versteht sich als Hochschule, die Brücken baut und Wissen mit Impact verbindet“ , so Eva Schiessl-Foggensteiner.

Über die Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien

Die Hochschule für Wirtschaft & Gesellschaft des BFI Wien (HWG Wien) verbindet wirtschaftliches Denken mit gesellschaftlicher Verantwortung – in Lehre, Forschung und darüber hinaus.

Mit zehn Bachelor- und acht Masterstudiengängen bietet sie rund 2.500 Studierenden ein praxisorientiertes, international ausgerichtetes wirtschaftswissenschaftliches Studienangebot – von Management, Finance und HR über Logistik, Marketing und Projektmanagement bis hin zu Games und Medien. Das Executive Education Center ergänzt das Angebot um akademische Weiterbildungen. Rund zwei Drittel der Studierenden absolvieren ihr Studium berufsbegleitend. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 hat die HWG Wien mehr als 11.000 Absolvent:innen ausgebildet.

Als erste Hochschule Wiens erhielt die HWG Wien das FIBAA-Qualitätssiegel „Excellence in Digital Education“ und die ECA-Zertifizierung „Quality in Programme Internationalisation“ (CeQuInt). Als Mitglied des UN Global Compact und des Bündnis Nachhaltige Hochschulen setzt sie sich für eine ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung ein. Dafür wurde die Hochschule von den Bundesministerien für Klimaschutz und Bildung mit zwei Sustainability Awards ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.hwg.at