Frisches Kapital für unabhängige Energiezukunft: oekostrom AG startet öffentliches Aktienangebot

Wien (OTS) -

Aktien ermöglichen breite Bürger:innen-Beteiligung an Energiewende

oekostrom AG investiert in Batteriespeicher, Photovoltaik-Projekte und Windkraft-Repowerings

Ausgabepreis 32 Euro pro Aktie, Zeichnung über digitale Plattform

Wien, 1. Oktober 2026 – Die oekostrom AG startet heute in die Folgeemission ihrer aktuellen Kapitalerhöhung. Das öffentliche Angebot der verbleibenden Aktien richtet sich an Interessierte in Österreich und Deutschland, der Ausgabepreis beträgt 32 Euro pro Aktie. Mehr Wettbewerb, dezentrale Erzeugung und eine stärkere Beteiligung von Bürger:innen sind aus Sicht der oekostrom AG zentrale Voraussetzungen für eine langfristig stabile und leistbare Stromversorgung.

In einer Zeit, in der Österreich mehr erneuerbare Energie, zusätzliche Speicherkapazitäten und einen wettbewerbsfähigen Strommarkt benötigt, setzt die oekostrom AG bewusst auf Beteiligung statt auf Abhängigkeiten. Mit dem frischen Kapital sollen neue Projekte umgesetzt werden, die die Versorgung mit sauberem Strom stärken und gleichzeitig die Unabhängigkeit des Energiesystems vorantreiben.

„Die Energiewende zählt zu den größten Wachstums- und Zukunftsmärkten der kommenden Jahrzehnte. Der Strombedarf wird durch Elektromobilität, Industrie und künstliche Intelligenz deutlich steigen. Umso wichtiger ist es, jetzt in zusätzliche Erzeugungs- und Speicherkapazitäten zu investieren und die Energieversorgung breit aufzustellen“, sagt Vorstandsmitglied Jan Häupler.

Als unabhängige Publikumsgesellschaft mit über 3.100 Aktionär:innen bietet die oekostrom AG bis voraussichtlich 6. November 2026 die Möglichkeit, über investieren.oekostrom.at neue Aktien zu erwerben. Bereits in den vergangenen Jahren konnte das Unternehmen erfolgreiche Kapitalerhöhungen umsetzen und insgesamt mehr als 15 Millionen Euro für den Ausbau erneuerbarer Energien und die Beschleunigung der Energiewende einwerben.

Kapital fließt direkt in neue Projekte

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung werden gezielt in den Ausbau des Kraftwerksparks sowie für weiteres Wachstum in den Bereichen Energiehandel und -vertrieb investiert. Konkret geplant sind die Finanzierung des größten Agri-Photovoltaik-Projekts in Oberösterreich, eines Großbatteriespeichers beim Wind- und PV-Kraftwerkspark in Parndorf im Burgenland sowie zwei neue Windkraftprojekte in Niederösterreich. In weiterer Folge sollen weitere Kraftwerksprojekte in Österreich und der Slowakei umgesetzt werden. Darüber hinaus sollen die Handels- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens durch digitale Angebote ausgebaut werden.

Mehr Wettbewerb statt Verflechtungen

Für die oekostrom AG ist die Kapitalerhöhung auch ein Bekenntnis zu einem offenen und fairen Strommarkt. Während große Teile des österreichischen Energiesektors von wenigen, vielfach miteinander verflochtenen Marktteilnehmern geprägt sind, versteht sich die oekostrom AG als unabhängige Anbieterin: „Ein funktionierender Strommarkt braucht echten Wettbewerb. Dieser ist dort schwer möglich, wo wenige Akteure eng miteinander verbunden sind. Als unabhängiges Unternehmen ohne Verflechtungen mit den großen Energiekonzernen schaffen wir mit der Kapitalerhöhung die Grundlage, um die Versorgungssicherheit zu stärken und die Energiewende aktiv voranzutreiben.“, so CEO Ulrich Streibl.

Folgeemission gestartet

Für die direkte Beteiligung an der Energiewende bietet die oekostrom AG ab heute, 1. Oktober 2026 neue Aktien zum Bezugspreis von EUR 32. Über die Online-Plattform investieren.oekostrom.at können die Aktien digital gezeichnet werden. Alle Informationen stehen unter oekostrom.at/kapitalerhoehung zur Verfügung.

Risikohinweis

Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals.

Seit 27 Jahren Investitionen in Erneuerbare

Die oekostrom AG wurde 1999 aus einer Initiative der Anti-Atom-Bewegung gegründet und ist heute eine der größten unabhängigen Energiedienstleisterinnen in Österreich. Mit mehr als 40 Kraftwerken produziert das Unternehmen in Österreich, Deutschland, der Slowakei und Tschechien sauberen Strom aus Sonnen- und Windkraft. Die oekostrom AG beliefert über 100.000 Kund:innen mit sauberem Strom und verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell aus den Sparten Produktion, Handel und Vertrieb.

Abschließend weist das Unternehmen auf den von der Finanzmarktaufsicht (FMA) am 31.08.2026 gebilligten Kapitalmarktprospekt hin, einsehbar unter oekostrom.at/kapitalerhoehung, der eine umfassende Beschreibung der mit einer Teilnahme an der Kapitalerhöhung verbundenen Risiken enthält.

Weitere Informationen:

oekostrom.at/kapitalerhoehung

Digitale Zeichnung der Aktien:

investieren.oekostrom.at

Disclaimer

Die in dieser Presseaussendung verfügbaren Informationen sind Werbung im Sinne des Art. 22 Prospektverordnung und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Das Angebot der auf Namen lautenden stimmberechtigten Stückaktien der oekostrom AG energy group in Österreich und Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des am 31.08.2026 von der FMA gebilligten und veröffentlichten Prospekts, der auf der Website der oekostrom AG energy group auf www.oekostrom.at/kapitalerhoehung sowie bei der oekostrom AG energy group, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien, während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich ist. Die Billigung des Prospekts durch die FMA ist nicht als Befürwortung der Aktien von oekostrom AG energy group zu verstehen. Anlegern wird empfohlen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen einer Entscheidung, in die Aktien von oekostrom AG energy group zu investieren, vollends zu verstehen. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stückaktien sind auf Österreich und Deutschland beschränkt. Außerhalb Österreichs und Deutschlands, insbesondere in den USA an „U.S. persons“ (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“)), in Großbritannien, Nordirland, Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Hongkong, der Schweiz, Singapur, Südkorea, Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der oekostrom AG energy group rechtswidrig ist, dürfen die Stückaktien nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

oekostrom AG – für eine saubere Energiezukunft

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG den Umbau in eine saubere Energiezukunft als Vorreiterin voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Umweltschutzbewegung heraus gegründet, ist die oekostrom AG heute mit über 3.100 Aktionär:innen eine der größten unabhängigen Energiedienstleisterinnen in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 % sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Der Strom kommt aus österreichischen Kraftwerken, von Sonnenenergieanlagen der Kund:innen und aus eigenen Windrädern. Die oekostrom AG setzt sich transparent, partnerschaftlich und fair für eine saubere Energieversorgung in Österreich ein.