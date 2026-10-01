Zivilschutz-Tag am Samstag, 3. Oktober 2026

Wien (OTS) -

Am Samstag, 3. Oktober 2026, findet wie jedes Jahr der österreichweite Zivilschutztag statt. Mehr als 8.000 Sirenen werden in Österreich ausgelöst, in Wien sind es 180 Sirenen. Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden die vier Zivilschutzsignale getestet: „Sirenenprobe“, „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“. Es handelt sich um eine Übung, um die Bevölkerung mit den Signalen vertraut zu machen und die technische Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Die Hörbarkeit und der Zustand der Sirenen werden von den technischen Dienststellen der Stadt kontrolliert. Im restlichen Jahr wird die Einsatzbereitschaft durch „stille“ Alarme regelmäßig geprüft.

Die Zivilschutzsignale im Überblick

Sirenenprobe (15 Sek. gleichbleibender Dauerton): Kurzer Testton ohne Gefahr.

Kurzer Testton ohne Gefahr. Warnung (3 Min. gleichbleibender Dauerton): Herannahende Gefahr.

Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (orf.at) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.

Herannahende Gefahr. Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (orf.at) einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten. Alarm (1 Min. auf- und abschwellender Heulton): Akute Gefahr.

Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (orf.at) durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen.

Akute Gefahr. Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen, über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (orf.at) durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. Entwarnung (1 Min. gleichbleibender Dauerton): Gefahr vorbei.

Wien hat mehr an Warnkanälen

Neben den Sirenen werden an diesem Samstag in Wien auch weitere Möglichkeiten getestet, um aktuelle Warnungen an die betroffene Bevölkerung in einem Gebiet zu bringen. Im Zeitraum zwischen 12:00 und 13:00 werden folgende Systeme Informationen geben.

AT-ALERT österreichweit im Einsatz

„AT-Alert“ ist seit 2024 ein Bevölkerungswarnsystem auf Basis der Mobilfunktechnologie „Cell Broadcast“. Die Testnachricht wird an alle eingeschalteten und in einem Mobilfunknetz eingeloggten Handys gesendet. Irrtümlicherweise wird angenommen, dass es an die Telefonnummer des Handys geschickt wird. Das ist aber nicht der Fall, es wird an die Telefone in der jeweiligen Funkzelle gesendet. Daher ist auch eine „Abmeldung vom System“ nicht möglich. Ein betriebsbereites Gerät empfängt die Meldung. Wichtig ist, dass Mobiltelefone mit einem aktuellen Betriebssystem (Android ab Betriebssystem-Version 11; iPhones ab Betriebssystem-Version iOS 17.4) ausgerüstet sein müssen.

Es finden zwei Testauslösungen statt:

Die erste Nachricht wird österreichweit um 12:00 Uhr vom Bundesministerium für Inneres (AT-Alert Level 4-Gefahreninformation) versendet.

vom Bundesministerium für Inneres (AT-Alert Level 4-Gefahreninformation) versendet. Eine zweite Auslösung erfolgt durch die Bundesländer zwischen 12:45 und 13:00 Uhr (AT-Alert Level 1-Notfallalarm).

Beim Empfang kann es je nach Handytyp oder Betriebssystem zu Zeitverzögerungen kommen. Im Überlappungsbereich von Bundesländern können auch mehrere Meldungen. Der Notfallalarm (Level 1) kann nicht deaktiviert werden, während der Empfang von AT-Alert-Nachrichten ab dem Level 2 (Extreme Gefahr) in den Handyeinstellungen abgestellt werden kann. Es wird jedoch empfohlen, diese Level aktiviert zu lassen, um alle Warnmeldungen empfangen zu können.

Hinweis: Durch die gleichzeitige Alarmierung vieler Geräte kann es z.B. in Spitälern oder Pflegeeinrichtungen zu einer lauten Geräuschkulisse kommen, die besonders ältere oder erkrankte Personen irritieren könnte. Durch das Abschalten des Handys kann der Empfang der Nachricht unterbunden werden.

Test des ASA Warnkanals über DAB+

Es wird auch über DAB+ Radios mittels ASA (Automatic Safety Alert) ein Testalarm in einem eingeschränkten Gebiet ausgelöst. Diese Zusatzfunktion löst bei ASA-fähigen Digitalradios das Ein- oder Umschalten auf einen Warnkanal aus, auf dem eine entsprechende Warnansage automatisiert in deutscher und englischer Sprache ausgegeben wird. ASA-fähige Radios können auf einen geografischen Standort konfiguriert werden und lösen nur bei Alarmen aus, wenn sie tatsächlich betroffen sind, oder bei höchster Alarmstufe.

Beim Test am 3. Oktober muss eines der zahlreichen Programme vom Wiener Citymux auf Kanal 11C (z.B. City Jazz) eingestellt sein, damit das Radio auf den Warnkanal automatisch umschaltet. Sollten Sie noch kein ASA-fähiges DAB+ Radio besitzen, können Sie bei jedem DAB+ Radiogerät auch manuell das Programm „ASA-Info“ auswählen. Hier läuft auch außerhalb des Tests eine Erklärung zu ASA, die im Falle einer echten Warnung oder eines Testalarms unterbrochen wird.

Digitale Werbeflächen im öffentlichen Raum als Warnhinweise

Bei Gefahr informiert die Stadt Wien die Bevölkerung über in Echtzeit auf digitalen Werbeflächen der Gewista. Amtliche Warnungen werden im öffentlichen Raum auf City Lights und auf Premium Screens sichtbar, dort wo sie gebraucht werden. Nach Ablauf der Warnzeit oder nach Rücknahme der Meldung wird wieder Werbung angezeigt.

Die Warnmeldungen auf digitalen Werbeflächen ermöglichen eine schnelle, zielgerichtete und flächendeckende Information der Bevölkerung, besonders an stark frequentierten Orten. Das Projekt wurde in enger Abstimmung zwischen der Stadt Wien und Gewista umgesetzt.

Zivilschutz-Infos auf der „Stadt Wien“-App

Die „Stadt Wien“-App bietet eine Zivilschutz-Funktion (unter „Echtzeit-Informationen“), die über aktuelle Krisen und Verhaltensanweisungen informiert. Die App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar: 📲www.wien.gv.at/app/

Rückmeldungen am 4. Oktober 2025

Rückmeldungen den einzelnen Warnkanälen können über die jeweiligen Onlineformular (Wahrnehmungsprotokoll) auf der Website der Stadt Wien abgegeben werden. Am Übungstag steht von 11:45 bis 13:30 Uhr auch das Sirenentelefon unter 01/4000-7524 für Meldungen zur Verfügung.

https://www.wien.gv.at/zusammenleben/alarm-warnsystem

(Schluss) red