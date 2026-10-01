FPÖ-Fiedler: „Willkommen in Absurdistan! Schüler müssen Deutschlehrerin helfen“

Sankt Pölten (OTS) -

„Dass unsere Kinder mit der Muttersprache Deutsch im Unterricht wegen mangelnder Deutschkenntnisse ausländischer Schüler immer wieder benachteiligt werden, ist nichts Neues. Dass Schüler einer NMS im Deutschunterricht des Leistungsniveaus „Standard AHS“ ihrer Deutschlehrerin bei der korrekten Artikelbestimmung helfen müssen, ist allerdings eine ganz neue Dimension“, zeigt sich FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler über einen aktuellen Fall in einer Mittelschule im Bezirk Melk fassungslos.

„Wie kann es sein, dass elfjährige Kinder ihrer Deutschlehrerin unter die Arme greifen müssen? Hat NEOS-Minister Wiederkehr den Bildungsauftrag etwa falsch verstanden? Unsere Lehrer müssen unsere Kinder unterrichten und nicht umgekehrt“, so Fiedler weiter. „Das ist das vernichtende Ergebnis einer völlig falschen Asyl- und Bildungspolitik der letzten Jahre“, fasst Helmut Fiedler abschließend zusammen und fordert lückenlose Aufklärung.