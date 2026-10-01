SBA Research tritt der Green Software Foundation bei

Wien (OTS) -

Software ist ein zentraler Bestandteil unserer Gesellschaft, von Energie und Landwirtschaft bis hin zu kritischen Infrastrukturen. Damit steigt die Bedeutung einer Softwareentwicklung, die nicht nur sicher und zuverlässig, sondern auch ressourceneffizient und nachhaltig ist. Mit ihrer Expertise möchte SBA Research gemeinsam mit der Green Software Foundation (GSF) dazu beitragen, diesen Ansatz in Forschung und Praxis weiter voranzutreiben.

„ Wir betrachten Sicherheit und Nachhaltigkeit als sich gegenseitig verstärkende Faktoren: Beide profitieren von effizienten, wartungsfreundlichen Systemen und wohlüberlegten technischen Entscheidungen. In ihrem Zusammenspiel können diese Prinzipien dazu beitragen, Software zu entwickeln, die ressourceneffizienter, zuverlässiger und benutzerfreundlicher ist “, erklärt Michael Koppmann, Senior Information Security Consultant bei SBA Research.

Die Green Software Foundation (GSF) ist eine gemeinnützige Organisation unter dem Dach der Linux Foundation. Ihr Ziel ist es, ein vertrauenswürdiges Ökosystem aus Menschen, Standards, Werkzeugen und Best Practices für die Entwicklung umweltfreundlicher Software in den Bereichen CO₂, Energie, Wasser und Abfall zu schaffen. Die Mitglieder der GSF setzen sich aus einer ausgewogenen Mischung aus gewinnorientierten Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und akademischen Einrichtungen aus aller Welt zusammen.

„ SBA Research bringt fundiertes Fachwissen im Bereich Informationssicherheit in die Green Software Foundation ein – und das zu einer Zeit, in der sichere und nachhaltige Software zu untrennbaren Prioritäten werden. Ihre Fähigkeit, fundierte Forschung mit praktischer Umsetzung zu verbinden, wird unserer Community dabei helfen, Sicherheit in die Nachhaltigkeits-Tools und Leitfäden zu integrieren, die wir für konkrete Softwareprojekte entwickeln “, so Navveen Balani, Geschäftsführer, Green Software Foundation.

Nachhaltigkeit als Teil der Sicherheitsforschung

Nachhaltigkeit ist bei SBA Research zunehmend Teil der Forschungs- und Beratungstätigkeit: Forschungsgruppen arbeiten an resilienten Energiesystemen, nachhaltigen digitalen Lösungen und Professional Services verbindet sichere Softwareentwicklung mit Green Software Engineering.

Die Zusammenarbeit mit Forschung, Industrie und Open-Source-Community schafft neue Möglichkeiten, gemeinsam an praxisnahen Standards, Methoden und Lösungen für eine sichere und nachhaltige digitale Zukunft zu arbeiten.

Über SBA Research

SBA Research, gegründet 2006 als Spin-Off der TU Wien, ist das größte österreichische Forschungszentrum, das sich ausschließlich der Informationssicherheit widmet. Neben Forschungsaktivitäten bietet das Zentrum auch Dienstleistungen zur Informationssicherheit an und verbindet somit Wissenschaft und Best Practices unter einem Dach. Mit rund 130 Mitarbeiter:innen entwickelt SBA Research praxisnahe und innovative Lösungen im Bereich der Cybersicherheit.