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Medieneinladung: IV und TU Austria zum Thema Technik ist Standortpolitik am Dienstag, 6. Oktober um 10:30 Uhr im Haus der Industrie, Wien
Wie Technische Universitäten durch Kooperation und Innovation Österreichs Wettbewerbsfähigkeit stärken und welche Rahmenbedingungen es für Exzellenz nun braucht.
Die Industriellenvereinigung (IV) und TU Austria, der Verbund der Technischen Universitäten Österreichs, laden zum Pressegespräch über ihre Forderungen für bessere Rahmenbedingungen für Talente, Exzellenz und Innovation – insbesondere in den in der Industriestrategie 2035 festgelegten Schlüsseltechnologien. Wie kann Österreich den MINT-Fachkräftemangel bewältigen, internationale Talente im Land halten und Forschung schneller in Innovation, Wachstum und Arbeitsplätze übersetzen?
IV und TU Austria benennen Herausforderungen, zeigen ihre Lösungsansätze auf und formulieren notwendige politische Entscheidungen.
Wie stark der Beitrag der Technischen Universitäten ist, zeigen erstmals zugängliche Zahlen der neuen Economica-Wertschöpfungsstudie zur ökonomischen Wirkung der TU Austria.
Datum: Dienstag, 6. Oktober 2026
Uhrzeit: 10:30 Uhr
Ort: Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien
Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:
- Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung
- Horst Bischof, Präsident der TU Austria und Rektor der TU Graz
- Christian Helmenstein, Geschäftsführer Economica Institut für Wirtschaftsforschung
Wir ersuchen höflich um Anmeldung unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Pressesprecherin
+43 1 71135 2315
[email protected]
TU Austria
Barbara Gigler
Pressesprecherin TU Graz
+43 664 608736006
[email protected]
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