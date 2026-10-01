Österreichische Post schließt Übernahme in Serbien ab

Wien/Belgrad (OTS) -

Die Österreichische Post AG hat die Übernahme von 100 Prozent des serbischen Paketdienstleisters D Express erfolgreich abgeschlossen. Nach der Genehmigung durch die zuständige serbische Wettbewerbsbehörde sind damit alle erforderlichen Voraussetzungen für den Vollzug der Transaktion erfüllt. Mit D Express und City Express zählen künftig zwei der führenden Paketdienstleister Serbiens zum Österreichischen Post-Konzern. Langfristig sollen beide Unternehmen zu einem starken Paketdienstleister zusammengeführt werden.

Mit dem Closing beginnt nun die schrittweise Zusammenarbeit von D Express und City Express. Ziel ist es, die Erfahrung, die Infrastruktur und die operativen Stärken beider Unternehmen in einer gemeinsamen Gesellschaft zu bündeln und das Paketgeschäft in Serbien langfristig weiterzuentwickeln. Die Österreichische Post verfolgt dabei eine langfristige Strategie und wird in den serbischen Markt, die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und die weitere Verbesserung ihrer Services investieren.

Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG: „ Mit dem Closing werden wir zum neuen Marktführer im serbischen Paketgeschäft. Dafür verbinden wir zwei erfolgreiche Unternehmen, die den Markt, seine Kund*innen und seine Anforderungen bestens kennen. Wir wollen ihre Stärken schrittweise zusammenführen, gezielt investieren und gemeinsam weiteres Wachstum ermöglichen. So schaffen wir eine starke Basis für eine langfristige und stabile Entwicklung. “

D Express verfügt über ein starkes operatives Fundament mit einem eigenen Logistikzentrum in Belgrad, einem landesweiten Netzwerk mit 27 Zustellbasen und mehr als 300 Paketstationen. Gemeinsam mit City Express sollen die bestehenden Kompetenzen und Kapazitäten künftig noch besser genutzt und langfristig in einem Unternehmen zusammengeführt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei eine stabile Weiterentwicklung des Geschäfts und neue Möglichkeiten für Kund*innen und Geschäftspartner.

Über den Kaufpreis haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Über D Express

D Express d.o.o. wurde 2008 gegründet und hat sich als bedeutender Anbieter am serbischen Paketmarkt etabliert. Im Jahr 2025 transportierte das Unternehmen rund 14 Millionen Pakete. D Express beschäftigt 1.300 Mitarbeiterinnen, setzt auf eigenes Personal in der Zustellung und ist mit rund 800 Fahrzeugen in ganz Serbien tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kundinnen 35 Paketshops und mehr als 300 Paketstationen. Der Umsatz belief sich im Geschäftsjahr 2025 auf rund 36 Millionen Euro.

Über City Express

City Express d.o.o. wurde 2002 in Belgrad gegründet und ist seit 2007 eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Österreichischen Post AG. Das Unternehmen ist als etablierter Paketdienstleister auf dem serbischen Markt tätig und bietet nationale sowie internationale Versandlösungen für Geschäfts- und Privatkund*innen an.

Fakten auf einen Blick

(Stand: Oktober 2026)