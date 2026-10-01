Continentale optimiert PremiumBU: Bewährte Qualität gezielt verbessert

Wien (OTS) -

Die Continentale hat ihre Berufsunfähigkeitsversicherung PremiumBU weiterentwickelt. Beliebte Leistungen aus den bisherigen Paketen sind jetzt automatisch im Grundtarif enthalten, darunter eine Leistung bei speziellen Beeinträchtigungen wie Krebs oder Herzinfarkt. Das neue optionale Karriere X Paket bietet unter anderem eine Karrieregarantie mit einer Besserstellungsoption bei Weiterqualifizierung und Berufswechsel. Die Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit ist nun als eigener Baustein wählbar. Zudem wurden die Nachversicherungsgarantien erweitert. Mit dem Update verbessern sich zudem die Versicherungsbedingungen, unter anderem bei der Infektionsklausel und der Verlängerungsoption der Versicherungs- und Leistungsdauer bei Anpassung der Regelpensionsaltersgrenze. In Österreich vertreibt die Continentale ihre Produkte über die Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS).

Karriere X Paket schafft Flexibilität

Der Produktaufbau der Continentale PremiumBU ist mit dem Update einfacher geworden – mit nur noch einem statt bislang vier optionalen Zusatz-Paketen. Die beliebtesten Leistungen aus den bisherigen Paketen wurden in den Grundtarif übernommen. Das bisherige Karriere-Paket wurde zum Karriere X Paket weiterentwickelt. Gegen eine kleine Mehrprämie gibt es unter anderem einen Starter-Bonus mit zusätzlichem Schutz bei Erwerbsunfähigkeit in den ersten 5 Jahren nach Einstieg ins Erwerbsleben, einen Qualifikationsbonus bei Weiterqualifizierung und Berufswechsel sowie einen Rabatt für die Mehrprämie aus Nachversicherungen. Ebenfalls enthalten ist eine Karrieregarantie. Mit ihr kann die BU-Rente zusätzlich auf bis zu 7.500 Euro monatlich erhöht werden.

Eigenständiger Baustein für Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit

Neu ist zudem, dass die Leistung wegen Arbeitsunfähigkeit als eigenständiger Baustein wählbar ist – inklusive einer „3+3-Regelung“: Eine Leistungsmeldung ist bereits nach 3 Monaten ununterbrochener Arbeitsunfähigkeit möglich, wenn ein Facharzt eine voraussichtliche Gesamtdauer von mindestens 6 Monaten bestätigt. Wird gleichzeitig BU beantragt, erhalten Versicherte bis zu 24 Monate die vereinbarte BU-Rente – bei voller Prämienbefreiung.

Von Anfang an günstiger: Der Lehrling-Bonus

Ebenfalls neu: Das bekannte Bonus-Prinzip für Studierende kommt jetzt auch für Lehrlinge zum Tragen. Schon ab Lehrbeginn legt die Continentale eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zugrunde – unabhängig von der Branche. So profitieren junge Kunden bereits während der Lehre von günstigeren Prämien und nach Abschluss vom Qualifikationsbonus.

Ereignisse für garantierte Nachversicherungsrechte erweitert

Auch die Nachversicherungsgarantien wurden um neue Ereignisse ergänzt beziehungsweise weiterentwickelt – etwa gibt es jetzt Nachversicherungsrechte bei Gewinnsteigerungen von Selbstständigen oder bei beruflichen und akademischen Weiterqualifizierungen. Die Verdopplungsoption für Schüler, Studierende und Lehrlinge ist jetzt ebenfalls Bestandteil des Grundtarifes.

Continentale-Studie belegt den Wert persönlicher Beratung

„Kaum ein Produkt ist so beratungsintensiv wie die BU. Mit dem Update erleichtern wir Vermittlern die Beratung und sichern Kunden auf ihrem Lebensweg flexibel ab“, sagt Dr. Matthias Hofer, Vorstand Leben bei der Continentale. Dass persönliche Beratung einen Einfluss auf die Absicherung existenzieller Risiken hat, zeigt eine aktuelle repräsentative Umfrage, die die Continentale in Deutschland durchgeführt hat: 24 Prozent der Menschen mit persönlichem Vermittler haben eine BU-Versicherung, ohne Vermittler sind es nur 14 Prozent. Dr. Matthias Hofer: „Hier liegt also weiterhin enormes Potenzial für Vermittler.“

Stabile Kalkulation seit 1955

Neben Flexibilität ist bei der BU-Vorsorge eine stabile Kalkulation besonders wichtig, da der Schutz den Kunden idealerweise jahrzehntelang begleitet. Die Continentale bietet BU-Schutz seit 1955 und hat die zu Vertragsbeginn kalkulierten Prämien nie angehoben. Im map-report BU-Stabilitätsrating 2026 erhielt sie erneut die Höchstbewertung „mmm+“. Auch am österreichischen Markt zahlt sich das aus: Beim AssCompact-Award Austria wurde die Continentale zuletzt in der Sparte Berufsunfähigkeit erneut ausgezeichnet.

Mehr zur Continentale PremiumBU sowie die Tarifvariante für Schüler gibt es unter https://makler.continentale.at/arbeitskraft-absicherung. Weitere Informationen zu den Angeboten der CAS bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter https://makler.continentale.at/ansprechpartner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.