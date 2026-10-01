Zum Internationalen Longevity Day: Ihr Labor launcht Preventomed

Wien (OTS) -

Longevity ist eines der großen Gesundheitsthemen der Gegenwart. Mit Preventomed gibt es eine neue Marke für präventive Labordiagnostik, welche künftig laufend neue Testangebote rund um Prävention und gesundes Altern anbietet. Den Auftakt machen am 1. Oktober 2026 der Longevity- und der Cortisol-Test.

Der Longevity-Test misst gezielt Blutmarker wie high sensitivity CRP, Erythrozytenverteilungsbreite und Apolipoproteine, die laut Forschung eng mit der Gesundheit vor allem auch im höheren Alter zusammenhängen. Denn was Wearables an der Oberfläche messen – Schritte, Schlaf, Kalorienverbrauch – zeigt nur einen Teil des Bildes. Ob sich im Körper still eine Entzündung entwickelt oder der Stoffwechsel aus dem Gleichgewicht gerät, sieht man nur im Blut. „ Eine Smartwatch zeigt Ihnen, wie viele Schritte Sie heute gegangen sind. Ob sich in Ihrem Körper still eine Entzündung oder ein Stoffwechselproblem entwickelt, zeigt sie Ihnen nicht – dafür benötigt es Untersuchungen des Blutes “, sagt Dr. Florian Mayer, Facharzt für medizinische und chemische Labordiagnostik bei Preventomed. Der Test liefert eine fundierte Momentaufnahme, die zeigt, wo man aktuell in diesen Werten steht und erstellt von Experten abgestimmte individuelle Empfehlungen für Ernährung und Bewegung. Weiters bietet Preventomed auch einen Cortisol-Test zur Einschätzung der Stressbelastung an.

Beide Tests sind online über www.preventomed.at verfügbar, wie auch bei ausgewählten Ärzten und Ärztinnen und Laboren in Wien und im Burgenland. Terminvereinbarung und weitere Informationen unter www.preventomed.at

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