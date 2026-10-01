Wiens Radnetz wächst – Neue LiDo-Radkarte zeigt die schönsten Fahrradrouten in den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien investiert massiv in den Ausbau der Radinfrastruktur. Seit Beginn der großen Radwegoffensive 2021 wurden über 100 Kilometer neue Radwege allein im Hauptradwegenetz realisiert, dazu kamen 50 Kilometer im Bezirksnetz, heuer kommen nochmals 12,5 Kilometer dazu. Für die Wiener*innen bedeutet das: moderne, breite und lückenlose Verbindungen, die mehr Sicherheit und Komfort im Stadtverkehr bieten und den Umstieg aufs Rad erleichtern.

Auch in Floridsdorf und in der Donaustadt läuft die Radwegoffensive auf Hochtouren. In den Bezirken links der Donau – LiDo – wurden etliche Projekte umgesetzt.

Eines der großen Highlights in der Donaustadt ist die Fertigstellung des Radhighway Nord auf der Wagramer Straße. Wiens „Mega-Radhighway“ führt auf insgesamt 7 Kilometern von der City über die Praterstraße und Lassallestraße bis nach Kagran. Wie bei vielen Radprojekten in Wien wurde auch hier viel Wert auf Begrünung gelegt. Neben einem über vier Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg wurden allein auf der Wagramer Straße insgesamt rund 8.000 Quadratmeter entsiegelt und über 100 neue Bäume gepflanzt. Außerdem wurde hier auf einer Länge von 250 Metern Wiens erster „Straßenpark“ errichtet, der zum entspannten Verweilen einlädt.

Auch in Floridsdorf wurden seit Beginn der Offensive bereits etliche Projekte umgesetzt oder sind in Bau: Dazu gehören etwa der neue Zwei-Richtungs-Radweg auf der Floridsdorfer Hauptstraße sowie die Prager Straße und die Angerer Straße, die jeweils eine sichere Radverbindung erhielten. Ein weiteres Beispiel ist die Leopoldauer Straße: Hier wurden auf beiden Seiten insgesamt 1,2 Kilometer lange Ein-Richtungs-Radwege errichtet und 17 neue Bäume gepflanzt, die Schatten spenden und Abkühlung bieten.

Um den Wiener*innen die Orientierung im wachsenden Radnetz links der Donau – LiDo – zu erleichtern, hat die Mobilitätsagentur Wien gemeinsam mit den Bezirken Floridsdorf und Donaustadt eine neue Radkarte erstellt, die alle neuen und bestehenden Verbindungen abbildet und damit den Auf- und Umstieg auf das Fahrrad so einfach wie nie zuvor macht.

Die neue LiDo-Radkarte: Orientierungshilfe für ein neues Fahrgefühl

Die frisch aufgelegte LiDo-Radkarte dient als praktischer Kompass im Alltag. Sie bildet das gesamte Haupt- und Bezirksradwegenetz auf aktuellem Stand ab und hebt die neu geschaffenen, baulich getrennten Routen übersichtlich hervor. Neben den reinen Fahrstrecken enthält die Karte wertvolle Zusatzinformationen wie die Standorte von Trinkbrunnen, Radservicestationen, Fahrradgeschäften sowie die Stationen des WienMobil Rads. Die Karte ist ab sofort kostenlos als gedruckte Version erhältlich sowie digital als PDF abrufbar.

Martin Blum, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Wien: „Die Bezirke Floridsdorf und Donaustadt stehen aktuell im Fokus des Radwegeausbaus der Stadt Wien. In beiden Bezirken wurden zahlreiche wichtige Radverbindungen geschaffen, im 22. Bezirk etwa die neuen Radwege auf der Wagramer Straße, auf der Erzherzog-Karl-Straße und auf der Donaustadtstraße. Im 21. Bezirk errichtete die Stadt unter anderem Radwege auf der Floridsdorfer Hauptstraße, der Leopoldauer Straße und der Prager Straße. Der wichtige Radweg auf der Brünner Straße ist gerade in Bau. Auch in den kommenden Jahren werden weitere Projekte umgesetzt, die das Radfahren links der Donau noch komfortabler und sicherer machen. Die LiDo-Radkarte bietet dabei Orientierung im über 500 Kilometer langen Radwegenetz der beiden Bezirke.“

„Die neue LiDo-Radkarte zeigt auf, welche Radwege links der Donau zur Verfügung stehen, um die Bezirke noch besser erkunden zu können. Vom Wolkenkratzer bis zum Weingarten, vom Donaustrand bis zur UNO-City: Unsere Bezirke links der Donau stecken voller Entdeckungen. Mit der LiDo-Radkarte laden wir alle Wiener*innen ein, Wien auf den besten Routen zu erkunden. Auf geht’s in die Pedale – Natur und Großstadtflair warten direkt vor der Haustür“, freut sich der SPÖ-Abgeordnete zum Wiener Landtag und Gemeinderat Josef Taucher.

2022 hat in der Donaustadt eine Bezirksoffensive gestartet, 14 Kilometer neue Radwege stehen allein im Hauptradwegenetz am Plan und sind bereits fertiggestellt oder in Umsetzung.

Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy, zeigt sich erfreut über die neue Radkarte: „Die Radwege in der Donaustadt werden stetig ausgebaut. Das betrifft zum einen die großen Achsen quer durch den Bezirk und zum anderen die vielen Lückenschlüsse, die ein noch besseres Vorankommen erleichtern. So ist man mit dem Rad nicht nur schneller bei der U-Bahn oder in der Stadt. Durch die vielen neuen Zwei-Richtungs-Radwege, die auch baulich getrennt vom übrigen Verkehr für mehr Sicherheit sorgen, ist das Radfahren in der Donaustadt für die ganze Familie attraktiv und wird entsprechend gern genutzt.“

„Der Ausbau des Radwegenetzes in Floridsdorf bringt allen etwas – nicht nur jenen, die mit dem Rad unterwegs sind. Eigene Verkehrsflächen für unterschiedliche Nutzergruppen erhöhen die Sicherheit und helfen, Konflikte zwischen Radfahrenden, Fußgänger*innen, Öffis und dem Autoverkehr zu vermeiden. Gleichzeitig schaffen die notwendigen Umbauten gerade in unserem Bezirkszentrum neue Möglichkeiten für mehr Grün und breitere Gehsteige. Gute Radwege sind deshalb nicht nur ein Gewinn für Radfahrerinnen und Radfahrer, sondern für alle, die sich in Floridsdorf bewegen“, sagt Georg Papai, Bezirksvorsteher von Floridsdorf.

Erhältlich ist die aktuelle LiDo-Radkarte in den Bezirksvorstehungen der Bezirke Floridsdorf und Donaustadt.

Digital finden Sie die LiDo-Radkarte außerdem hier zum Download: Karte mit allen Radwegen und Radrouten in Wien



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