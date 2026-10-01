Lotto: Jackpot, am Freitag geht es bei der Bonus-Ziehung um 1,3 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Am Mittwochabend rollten sechs sogenannte “Geburtstagszahlen” - also Zahlen von 1 bis 31 aus dem Lotto Ziehungstrichter. Auch wenn diese Zahlen erfahrunsgemäß etwas öfter gespielt werden, hatte gestern niemand exakt die Kombination 2, 12, 19, 21, 26, 31 auf einem abgegebenen Tippschein angekreuzt. Damit wartet am Freitag bei der Bonus-Ziehung ein Jackpot mit 1,3 Millionen Euro auf die Spielteilnehmer:innen. Zusätzlich wird wieder unter allen mitspielenden Tipps ein Extra-Gewinn in der Höhe von 30.000 Euro verlost.

Es gab einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl, hier hatte ein bzw. eine Spielteilnehmer:in von win2day auf dem ersten von zwei Tipps fünf Richtige und die Zusatzzahl 23 angekreuzt. Lediglich die 21 fehlte auf den Lotto Sechser. Für den Fünfer mit Zusatzzahl wartet nun ein Gewinn in der Höhe von 80.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der zweiten Ziehung einen Solo-Sechser. Dank Quicktipp gehen hier mehr als 96.000 Euro nach Kärnten. Bei der ersten LottoPlus Ziehung gab es hingegen keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde hier auf die Fünfer aufgeteilt, die 31 LottoPlus Fünfer erhalten somit etwas mehr als 4.300 Euro. Am Freitag geht es bei LottoPlus je Ziehung um 90.000 Euro.

Joker

Beim Joker gab es ebenfalls einen Solo-Gewinn. Die richtige Joker-Kombination und das „Ja“ zum Joker war hier auf einem in Niederösterreich gespielten Tippschein enthalten. Der oder die Gewinner:in erhält dafür knapp 162.000 Euro.

Die Bonus-Ziehung findet am Freitag um 18.40 Uhr wieder unter notarieller Aufsicht im Ziehungssaal der Österreichischen Lotterien statt.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Mittwoch, 30. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen