Zwei neue Partner:innen bei BDO

Wien (OTS) -

Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO ernennt zum 1.10.2026 zwei neue Partner:innen. Mit Bettina Dorfer und Harald Micheli werden langjährige Führungskräfte in den Kreis der Partner:innen aufgenommen.



Bettina Dorfer ist Steuerberaterin am Standort Wien und seit 13 Jahren im Unternehmen. Die Spezialistin für International Tax betreut v.a. lokale Niederlassungen multinationaler Konzerne in Sachen Compliance und grenzüberschreitender Steuerfragen. Sie ist im globalen BDO Netzwerk aktiv und legt ihren Fokus auf den DACH- bzw. CEE-Raum. Als Führungskraft setzt die gebürtige Kärntnerin auf das Miteinander und beweist, dass berufliche Ambitionen und ein aktives Familienleben sich nicht ausschließen: „Der Spagat zwischen Karriere und Privatleben erfordert viel Organisation, Flexibilität und manchmal auch Durchhaltevermögen. Gerade deshalb möchte ich zeigen, dass beides möglich ist. Ich setze mich für ein Arbeitsumfeld ein, das Flexibilität ermöglicht und Menschen dabei unterstützt, Beruf und Familie erfolgreich und lebbar miteinander zu verbinden. Nur so können wir den besten Köpfen ein Umfeld bieten, in dem sie sich weiterentwickeln und wohlfühlen sowie ihre Zukunft bei BDO sehen.“



Harald Micheli ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und bereits seit 15 Jahren bei BDO. Der gebürtige Tiroler ist ein erfahrener Prüfer von Jahres- und Konzernabschlüssen nach lokalen und internationalen Rechnungslegungsstandards. Im Rahmen seines „Smart Audit“-Projekts entwickelt er den BDO Prüfungsansatz mithilfe neuester Tools und künstlicher Intelligenz weiter. „Durch den gezielten Einsatz von Datenanalysen, KI-gestützten Tools und Prozessautomatisierung sichern wir nicht nur höchste Prüfungsqualität, sondern schaffen spürbare Effizienz und sind am Markt noch besser aufgestellt. Der konsequente Einsatz von Standardisierung, Automatisierung und intelligenten Tools entlastet nicht nur unsere Prüfungsteams, sondern vor allem auch unsere Kund:innen.“ Privat findet er Ausgleich in der Natur, am Tennisplatz sowie beim Grillen für Freunde und Familie.

