Ivan Djordjevic gründet PR- und Kommunikationsagentur iDCommunications in Wien

Wien (OTS) -

Ivan Djordjevic, startet mit iDCommunications eine PR- und Kommunikationsagentur in Wien. Die Agentur unterstützt Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens bei ihrer Positionierung und der Kommunikation mit ihren Stakeholdern. Im Mittelpunkt stehen die Bereiche Politik, Health, Beauty und Lifestyle. Das Leistungsspektrum reicht von klassischer Presse- und Medienarbeit über Social Media und Website-Inhalte bis zur Sichtbarkeit in KI-gestützten Suchmaschinen.



„Ich möchte Unternehmen und Personen dabei unterstützen, sichtbar zu werden, klar zu kommunizieren und ihre Stakeholder über die passenden Kanäle zu erreichen. Dafür brauchen Pressearbeit, Website und Social Media eine gemeinsame strategische Grundlage: eine klare Identität und Botschaften, die glaubwürdig vermitteln, wofür jemand steht“, erklärt Ivan Djordjevic, Founder und PR-Berater von iDCommunications.

Erfahrung aus politischer Kommunikation und Sozialversicherung

Ivan Djordjevic war zuletzt als Pressesprecher des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger tätig. Zuvor sammelte er Erfahrung in der Presseabteilung einer politischen Partei. Sein fachliches Fundament bildet das Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft. Diese Erfahrungen bringt er insbesondere in die Vermittlung komplexer und sensibler Themen sowie in die Krisenkommunikation ein.

Der Beratungsansatz von iDCommunications folgt vier Schritten: „Identify, Define, Communicate, Protect“. Auf die Analyse von Identität, Zielgruppen und Außenwirkung folgen die Entwicklung der Positionierung, die kommunikative Umsetzung und der Schutz der Reputation. Zum Angebot zählen Kommunikationsstrategien, Launch-Kommunikation, laufende PR- und Social-Media-Betreuung sowie die Vorbereitung auf kritische Medienanfragen und öffentliche Kritik.

KI-Integration als weiterer Beratungsschwerpunkt

Zusätzlich unterstützt iDCommunications Kommunikationsabteilungen bei der Auswahl und Integration relevanter KI-Tools in ihre Arbeitsabläufe. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Aufbereitung von Inhalten für KI-gestützte Suchmaschinen.

„KI verändert, wie Kommunikationsteams arbeiten und wie Menschen Informationen finden. Deshalb gehört für mich beides zusammen: Unternehmen bei ihrer Sichtbarkeit in diesen Systemen zu unterstützen und Kommunikationsabteilungen dabei zu begleiten, geeignete KI-Tools sinnvoll in ihre Arbeit zu integrieren“, so Djordjevic.

Zu den ersten Projekten zählen Arbeiten für Barberia OG, Hesayoga e.U. und Yogaloft GmbH.

Über iDCommunications

iDCommunications e.U. ist eine von Ivan Djordjevic gegründete PR- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Wien. Die Agentur entwickelt Kommunikation aus der Identität von Unternehmen und Personen heraus und verbindet Positionierung, Medienarbeit, digitale Kommunikation und Reputationsschutz. Branchenschwerpunkte sind Politik, Health, Beauty und Lifestyle.