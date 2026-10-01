GO! investiert in Österreich: neuer Standort mit Regio-Hub in Steinhaus bei Wels

Steinhaus bei Wels (OTS) -

GO! Express & Logistics baut seine Infrastruktur in Österreich weiter aus: In Steinhaus bei Wels entsteht der neue zentrale Umschlagspunkt für GO! in Österreich. Der Standort wird künftig die GO! Station Linz und das österreichische Regio-Hub unter einem Dach vereinen und damit eine Schlüsselrolle für die nationalen Verbindungen sowie die Einbindung in das internationale GO! Netzwerk übernehmen. Gestern erfolgte der Spatenstich und damit der offizielle Start des Bauprojekts. Am Spatenstich nahmen Johannes Wensauer, Geschäftsführer von GO! mit Sitz in Wien, Thomas Samhaber, Stationsleiter der GO! Station Linz, Baumeister DI (FH) Rudolf Hainzl, Spartenleiter Gewerbebau Unternehmensgruppe Holzhaider, Jonas Kapeller als Vertreter des Bauunternehmens Holzhaider, Bürgermeister Harald Piritsch und Martina Baerecke, Geschäftsführung der GO! Deutschland, teil.

Nach aktueller Planung soll der Neubau Mitte bis Ende April 2027 fertiggestellt und anschließend in Betrieb genommen werden.

Der neue Standort in Steinhaus bei Wels bietet deutlich mehr Raum für die operative Abwicklung und schafft die Voraussetzung für weiteres Wachstum. Die Umschlagfläche wird gegenüber dem bisherigen Standort verdoppelt. Gleichzeitig steigt die Zahl der Tore von drei auf 21. Eine separate Lkw-Rampe, sprinterhohe Tore und ein automatisches Förderband ermöglichen eine schnellere und effizientere Be- und Entladung sowie kürzere Umschlagzeiten.

Konkret umfasst der neue Standort 270 m² Bürofläche und 908 m² Hallenfläche. Damit beläuft sich die Nutzfläche aus Büro und Halle auf insgesamt 1.178 m². Hinzu kommen 2.568 m² asphaltierte Rangier- und Fahrfläche, die ausreichend Platz für reibungslose An- und Abfahrten sowie effiziente Lade- und Rangierprozesse bieten.

Als zentraler Umschlagspunkt bündelt das Regio-Hub die Sendungsströme von GO! in Österreich und verteilt sie in das nationale und internationale Netzwerk. Aktuell werden dort rund zehn Tonnen beziehungsweise 2.500 Packstücke pro Nacht bearbeitet. Am neuen Standort soll perspektivisch etwa die dreifache Menge bewältigt werden können. Die zusätzlichen Kapazitäten stärken sowohl die Verbindungen innerhalb Österreichs als auch die Anbindung an das internationale GO! Netzwerk - insbesondere in Richtung Schweiz, Tschechien sowie Mittel- und Osteuropa.

"Mit dem geplanten Neubau setzen wir ein klares Zeichen für Wachstum, Qualität und Zukunftsfähigkeit in Österreich. Der Standort wird eine wichtige Rolle dabei spielen, unsere Kapazitäten auszubauen, Laufzeiten weiter zu optimieren und unseren Kunden auch künftig flexible, zuverlässige und maßgeschneiderte Logistiklösungen zu bieten", sagt Thomas Samhaber, Stationsleitung Linz.

Mit dem Neubau stärkt GO! seine Präsenz im österreichischen Markt und schafft die Grundlage für leistungsfähigere Prozesse im nationalen und internationalen Express- und Kuriergeschäft.

Die verkehrsgünstige Lage bringt auch operative Vorteile mit sich: Der neue Standort liegt rund 15 Minuten näher am zentralen Hub in Niederaula, Deutschland, und ist für die Linien aus dem Süden Österreichs, insbesondere aus Graz und Klagenfurt, schneller erreichbar. Zugleich verbessert die größere und übersichtlichere Umschlagfläche die Sortier- und Verladeprozesse. Sendungen können schneller abgefertigt und Fehler, etwa bei der Sortierung oder Verladung, reduziert werden.

Zum Start werden am neuen Standort voraussichtlich acht angestellte und rund sieben externe Mitarbeitende tätig sein. Mittelfristig soll die Zahl der angestellten Mitarbeitenden auf etwa 15 steigen. Damit schafft GO! zusätzliche Beschäftigungsperspektiven in der Region.

Auch bei der Gebäudetechnik ist eine zukunftsorientierte Ausrichtung vorgesehen, unter anderem eine Photovoltaikanlage, eine Wärmepumpe, LED-Beleuchtung und Ladeinfrastruktur.

Oberösterreich zählt zu den wichtigsten Industrie- und Exportregionen Österreichs. Die zentrale Lage im österreichischen Verkehrsnetz, die direkte Anbindung an die Westautobahn A 1 sowie die Nähe zu Deutschland machen die Region zu einem bedeutenden Wirtschafts- und Logistikstandort. Mit dem neuen Standort stärkt GO! diesen strategisch wichtigen Knotenpunkt und verbindet regionale Kundennähe mit leistungsfähigen nationalen und internationalen Netzwerkstrukturen für zeitkritische, sensible und individuelle Sendungsanforderungen - von regionalen Kurierfahrten bis hin zum internationalen Expressversand.