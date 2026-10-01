Ö3 Sicherheitstag: Gemeinsam gut vorbereitet

Wien (OTS) -

Anlässlich des jährlichen österreichweiten Zivilschutz-Probealarms steht Hitradio Ö3 am Samstag, dem 3. Oktober, von 6.00 bis 16.00 Uhr ganz im Zeichen der Sicherheit. Der Ö3 Sicherheitstag vermittelt praxisnahe Informationen und konkrete Tipps für unterschiedliche Notfallsituationen – verständlich, alltagsnah und ohne Alarmismus. Wie bereite ich mich auf einen Stromausfall vor? Was tun bei einer Warnung am Handy? Wie erkenne ich Phishing und Fake-Nachrichten? Was ist bei einem medizinischen Notfall zu tun? Und wo bekomme ich verlässliche Informationen, wenn es darauf ankommt? Von Notvorrat und Erster Hilfe über Cybersecurity, AT-Alert und Sirenensignale bis hin zu Blackout. Der Ö3 Sicherheitstag greift diese und weitere Fragen auf und zeigt, wie sich jede und jeder mit einfachen Maßnahmen vorbereiten kann.

Im Mittelpunkt des Sicherheitstages im Hitradio Ö3 stehen dabei konkrete Tipps für den Alltag, von Notfallvorsorge, Erste Hilfe, Schutz vor digitalen Betrugsversuchen, der richtige Umgang mit Warnmeldungen sowie die Bedeutung verlässlicher Informationsquellen. Auch die Rolle von Familie, Nachbarschaft und Gemeinschaft im Ernstfall wird thematisiert. Der österreichweite Sirenentest ab 12.00 Uhr bildet dabei einen zentralen Orientierungspunkt im Programm.

Ö3-Senderchef Michael Pauser: „Sicherheit beginnt oft mit kleinen, einfachen Schritten: wichtige Telefonnummern griffbereit zu haben, Warnsignale zu kennen oder zu wissen, wo man im Ernstfall verlässliche Informationen bekommt. Mit dem Ö3 Sicherheitstag möchten wir unsere Hörerinnen und Hörer dabei unterstützen, gut vorbereitet zu sein – sachlich, alltagsnah und gemeinsam. Gerade in Ausnahmesituationen ist Radio ein verlässlicher Begleiter, der rasch Orientierung geben kann.“

Von 6.00 bis 10.00 Uhr begleitet Philipp Hansa durch den Ö3 Sicherheitstag, von 10.00 bis 13.00 Uhr Jana Petrik und von 13.00 bis 16.00 Uhr Emma Mayr-Ströbitzer. In Beiträgen, Gesprächen und kompakten Serviceelementen liefert Ö3 Informationen zu Notvorrat, wichtigen Treffpunkten und Telefonnummern, Reanimation, sicherer Handynutzung sowie dem Erkennen betrügerischer Nachrichten und manipulierter Inhalte.

Alle Tipps und Informationen des Ö3 Sicherheitstags sind am Samstag auch online auf http://oe3.ORF.at kompakt zum Nachlesen verfügbar.