  • 01.10.2026, 09:00:57
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Gemeinsam den Schuhfachhandel weiterentwickeln: Shoe Alliance Austria präsentiert erste konkrete Ergebnisse

Sieben österreichische Schuhhandelsunternehmen und die ANWR Austria arbeiten in der Shoe Alliance Austria gemeinsam an Lösungen für die Zukunft des Schuhfachhandels. Am Bild von links nach rechts: Andreas Mayer, Bert Laner, Alfred Pusswald, Stefan Klimesch, Christian Kollmann, Daniela und Eva Rattenegger, Hanno Reutterer, Roland Fuschlberger. Nicht am Bild: Karel Jauker.

Die Mitglieder der Shoe Alliance Austria sind eigenständige Unternehmer:innen mit viel Erfahrung und klaren Vorstellungen davon, was sie für die Weiterentwicklung ihrer Betriebe benötigen. Die Themen entstehen aus ihrem konkreten Bedarf und werden von der Gruppe gemeinsam getragen. Als ANWR Austria schaffen wir dafür den Rahmen, begleiten die Umsetzung und bringen Branchenwissen ein. Was sich innerhalb der Shoe Alliance Austria bewährt, soll dabei auch Impulse und Mehrwert für unsere gesamte Händlergemeinschaft schaffen

Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR Austria

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Ohlsdorf (OTS) - 

Sieben österreichische Schuhhandelsunternehmen haben mit Unterstützung der ANWR Austria die Shoe Alliance Austria gegründet. Ziel ist es, ihre Erfahrungen und Kompetenzen zu bündeln und den Schuhfachhandel gemeinsam weiterzuentwickeln und zukunftsfähig aufzustellen. Nach dem Kick-off im September 2025 präsentiert die Shoe Alliance Austria nun erste konkrete Ergebnisse: eine vertraglich geregelte Lieferantenkooperation sowie den gezielten Einsatz der datenbasierten ANWR Performance-Beratung. Damit zeigt sich, wie die Bündelung von Einkaufsvolumen, Erfahrungen und Daten konkrete wirtschaftliche Vorteile schaffen kann. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und erfolgreich erprobten Ansätze bieten auch über die Allianz hinaus Mehrwert für die Händlergemeinschaft der ANWR Austria. „Die Mitglieder der Shoe Alliance Austria sind eigenständige Unternehmer:innen mit viel Erfahrung und klaren Vorstellungen davon, was sie für die Weiterentwicklung ihrer Betriebe benötigen. Die Themen entstehen aus ihrem konkreten Bedarf und werden von der Gruppe gemeinsam getragen. Als ANWR Austria schaffen wir dafür den Rahmen, begleiten die Umsetzung und bringen Branchenwissen ein. Was sich innerhalb der Shoe Alliance Austria bewährt, soll dabei auch Impulse und Mehrwert für unsere gesamte Händlergemeinschaft schaffen“, erläutert Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR Austria. Weitere Informationen finden Sie hier.

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