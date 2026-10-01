Wien begrüßt mehr als 30.000 internationale Medizinexpert:innen

Wien (OTS) -

Mit dem Kongress der European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) im Austria Center Vienna und dem 26. Kongress der European Society of Retina Specialists (EURETINA) im VIECON Vienna Congress & Convention Center begrüßt Wien dieser Tage mehr als 30.000 internationale Fachbesucher:innen. Die beiden Veranstaltungen unterstreichen Wiens starke Position als europäische Kongressmetropole und führender Life-Sciences-Standort.

„Wien verbindet Wissenschaft, Innovation und internationale Strahlkraft. Mit EADV und EURETINA finden 2026 zwei der bedeutendsten medizinischen Fachkongresse Europas in unserer Stadt statt.

Von 30. September bis 3. Oktober 2026 bringt der EADV-Kongress über 20.000 Dermatolog:innen, Forscher:innen und Branchenexpert:innen nach Wien. Nahezu zeitgleich werden beim EURETINA-Kongress von 1. bis 4. Oktober 2026 rund 10.000 internationale Teilnehmer:innen erwartet. Das stärkt Wien als Wissenschafts- und Innovationsstandort und schafft zugleich erhebliche wirtschaftliche Impulse“, betont Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales.

Für Norbert Kettner, CEO des WienTourismus, sind Kongresse wie EADV und EURETINA weit mehr als kurzfristige Veranstaltungen: „Dass sich zwei der bedeutendsten medizinischen Fachkongresse Europas für Wien entschieden haben, bestätigt die internationale Attraktivität unseres Standorts und die erfolgreiche Arbeit des Vienna Convention Bureau. Die Kongresse führen zu einer aktuellen Hotelauslastung von nahezu 100 Prozent, ein Wert, den wir sonst nur zu Silvester kennen. Darüber hinaus bringen sie führende Köpfe aus Forschung, Medizin und Technologie nach Wien und schaffen die Grundlage für neue Kooperationen, Innovationen und Investitionen.“

Internationale Spitzenmedizin trifft Wiener Forschungskompetenz

Der EADV zählt zu den wichtigsten europäischen Kongressen für Dermatologie und Venerologie und widmet sich aktuellen Entwicklungen in Diagnose, Forschung und Therapie von Hauterkrankungen. EURETINA gilt als weltweit führender Fachkongress für Netzhauterkrankungen und beschäftigt sich unter anderem mit retinaler Bildgebung, Gentherapien und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Augenheilkunde.

Die Schwerpunkte beider Veranstaltungen spiegeln die Stärken Wiens wider: Mit seinen Universitäten, Kliniken, Forschungsinstituten und Unternehmen zählt Wien zu den führenden Life-Sciences-Zentren Europas und bietet ideale Voraussetzungen für internationalen Wissens- und Innovationstransfer.

Kongresse als Faktor für Wertschöpfung und internationale Sichtbarkeit

Tagungsgäste leisten einen bedeutenden Beitrag zur Wiener Wirtschaft. Sie reisen ganzjährig an, bleiben meist mehrere Tage in der Stadt und generieren Wertschöpfung in Hotellerie, Gastronomie, Mobilität, Kultur und Handel. Die Wiener Tagungsbranche erzielt jährlich rund 1,7 Milliarden Euro Wertschöpfung und sichert etwa 19.300 Ganzjahresarbeitsplätze.

Mehr als 30.000 Teilnehmer:innen bei EADV und EURETINA zeigen eindrucksvoll, wie eng wissenschaftliche Exzellenz, wirtschaftliche Wertschöpfung und internationale Sichtbarkeit in Wien miteinander verbunden sind. Die beiden Großkongresse schaffen hohe Wertschöpfung für die Wiener Wirtschaft und fördern den Wissensaustausch auf Top-Niveau – davon profitieren auch die Wienerinnen und Wiener.

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