Grant Thornton Austria bestellt Christian Reischl zum Head of Advisory und baut Finance- und Technologieberatung aus

Wien (OTS) -

Christian Reischl übernimmt mit 1. Oktober 2026 die Leitung des Advisory-Bereichs von Grant Thornton Austria. Als Head of Advisory verantwortet er die strategische Weiterentwicklung der Serviceline und bündelt unterschiedliche Beratungskompetenzen unter einer gemeinsamen Leitung. Das Advisory-Angebot von Grant Thornton Austria umfasst aktuell unter anderem Mergers & Acquisitions, Deal Advisory, Valuation- bzw. Bewertungsleistungen, ESG-Advisory, Restrukturierung, Sachverständigenleistungen sowie erweiterte Beratungsleistungen an der Schnittstelle von Compliance und Technologie. Damit unterstützt Grant Thornton Austria Unternehmen bei strategischen, finanziellen, operativen und technologischen Fragestellungen entlang des gesamten Unternehmenszyklus.

„Mit Christian Reischl übernimmt ein ausgewiesener Experte für Finanztransformation, Compliance und Technologie die Leitung unseres Advisory-Bereichs. Er wird unsere etablierten Leistungen gezielt weiterentwickeln und zugleich neue Kompetenzen an der Schnittstelle von Finance und Technologie aufbauen“ , sagt Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner von Grant Thornton Austria. Ziel sei es, Unternehmen in unterschiedlichen wirtschaftlichen Situationen mit einem integrierten Beratungsangebot zu begleiten.

Neue Leistungen: Finance Technology Consulting für die digitale Finanzfunktion

Mit dem Ausbau seiner Finance Technology Consulting Services erweitert Grant Thornton Austria sein Leistungsportfolio um ein eigenständiges Beratungsangebot für die digitale Transformation von Finanzorganisationen. Die neue Einheit vereint Expertise aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Finance und Technologie.

Das Leistungsangebot konzentriert sich insbesondere auf:

Konzeption digitaler Prozesse für Accounting, Reporting und Controlling

Datenanalysen, Business Intelligence sowie Implementierung Künstlicher Intelligenz (AI)

Fachliche Begleitung von ERP-Einführungen und ERP-Wechseln

Externes Projektmanagement für ERP-, Finance- und IT-Projekte

Unterstützung bei der Ausgestaltung und Optimierung von IT-gestützten Kontrollen

Governance, Risk and Compliance an der Schnittstelle von Finance, Technologie und Regulatorik

Die neuen Leistungen adressieren zentrale Herausforderungen moderner Finanzorganisationen: Steigende regulatorische Anforderungen, wachsende Datenmengen und zunehmender Effizienzdruck erfordern neue Ansätze in Steuerung, Reporting und Compliance. Gleichzeitig eröffnen neue Technologien Möglichkeiten, Prozesse zu automatisieren, Risiken besser zu steuern und die Qualität unternehmerischer Entscheidungen zu verbessern.

„CFOs und Finanzorganisationen stehen unter enormem Transformationsdruck. Sie müssen digitale Technologien nutzen, Prozesse automatisieren und gleichzeitig höchste Anforderungen an Rechnungslegung, Compliance und Governance erfüllen. Genau bei diesen Herausforderungen an der Schnittstelle von Finance und Technologie unterstützen wir Unternehmen mit einem spezialisierten und pragmatischen Beratungsangebot“ , sagt Christian Reischl, Partner und Head of Advisory bei Grant Thornton Austria.

Christian Reischl: Wirtschaftsprüfer, Technologieberater und Digitalisierungsexperte

Christian Reischl verbindet langjährige Erfahrung in Wirtschaftsprüfung, Finance Transformation und Technologieberatung mit einem tiefen Verständnis regulatorischer Anforderungen. Der gebürtige Lichtenwörther (Bezirk Wiener Neustadt) startete seine berufliche Laufbahn 2015 bei Grant Thornton. Danach sammelte er umfassende Erfahrung in internationalen Beratungsunternehmen im In- und Ausland, bevor er Anfang 2025 als Leiter des Bereichs IT Audit & Data Analytics zu Grant Thornton Austria zurückkehrte.

Als Wirtschaftsprüfer und Digitalisierungsexperte begleitet er Unternehmen bei der Transformation ihrer Finanzorganisationen. Seine Schwerpunkte liegen insbesondere auf der Verbindung von Rechnungslegung, Technologie und Regulatorik sowie auf dem gezielten Einsatz von Datenanalysen, Automatisierung und Künstlicher Intelligenz.

Über Grant Thornton Austria

Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk von Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in über 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerischen Erfolg zu ermöglichen. www.grantthornton.at