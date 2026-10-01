Peter McDonald: „Andrea Kdolsky hat für ihre Überzeugungen gebrannt“

Wien (OTS) -

„Andrea Kdolsky war eine Gesundheitspolitikerin mit Haltung. Als Ärztin wusste sie, wovon sie spricht. Als Ministerin hat sie sich mit großer Leidenschaft für ein modernes Gesundheitssystem in Österreich eingesetzt“, so McDonald. „Sie hat klar Position bezogen und ist für ihre Überzeugungen eingestanden, auch gegen viele Widerstände. Ihr Mut und ihr Feuer für die Politik haben sie ausgezeichnet und vielen Respekt abgerungen", so Peter McDonald, Vorsitzender des Dachverbands der österreichischen Sozialversicherungsträger mit großer Betroffenheit über das Ableben der früheren Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky.



Ebenso beeindruckend sei die Art gewesen, wie Kdolsky mit ihrer schweren Erkrankung umgegangen ist. „Sie hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht und damit vielen Menschen Mut gegeben, die selbst betroffen sind. Ihre Botschaft war klar: Man darf sich von der Krankheit nicht kleinmachen lassen. Diese Haltung hat sie bis zuletzt gelebt. Selbst in schwerer Zeit hat sie sich noch für andere Menschen mit Krebserkrankungen eingesetzt. Sie hat bis zuletzt gekämpft.“



„Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen Stunden ihrer Familie, ihren Angehörigen und allen, die ihr nahestanden. Wir werden Andrea Kdolsky als Politikerin, Medizinerin, aber vor allem als beeindruckende Persönlichkeit und Mensch nicht vergessen.“