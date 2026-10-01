Sonnenschmiede gewinnt SME EnterPRIZE 2026 für nachhaltiges Geschäftsmodell

Wien (OTS) -

Sonnenschmiede (Steiermark) ermöglicht gemeinschaftlichen Sonnenstrom für Mieter_innen und Wohnungseigentümer_innen in Mehrparteienhäusern.

BauKarussell (Wien) verbindet Kreislaufwirtschaft mit sozialer Beschäftigung und gibt Baumaterialien ein zweites Leben.

Unverschwendet (Wien) rettet überschüssige Lebensmittel und schafft neue Wertschöpfung im Kreislauf, die sonst verloren ginge.

Die Sonnenschmiede GmbH aus Graz ist die Gewinnerin des SME EnterPRIZE 2026 in der Kategorie „Nachhaltiges Geschäftsmodell“. Das Unternehmen macht die Nutzung von Sonnenstrom für Menschen in Mehrparteienhäusern zugänglich und übernimmt dabei sämtliche organisatorischen und energiewirtschaftlichen Prozesse – von der Einrichtung über den laufenden Betrieb bis zur Abrechnung. Bereits heute profitieren rund 8.000 Strombezieher_innen von den Lösungen des Unternehmens.

„Die Sonnenschmiede hat die Jury überzeugt. Sie verfolgt einen Ansatz, der darauf abzielt, die Energiewende einfach und für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. „Auch in der Generali sehen wir es als unsere Aufgabe, nachhaltigkeitsbezogene Lösungen alltagstauglich zu machen und Menschen dabei zu unterstützen, Zukunft aktiv zu gestalten. Die ausgezeichneten Unternehmen zeigen,wie ökologische und soziale Aspekte in wirtschaftliche Entscheidungen einfließen können.“

Alexander Hojas, Gründer und Geschäftsführer der Sonnenschmiede, sagt: „Viele Menschen möchten Teil der Energiewende sein, hatten bisher aber keinen Zugang zu Sonnenstrom vom eigenen Dach. Unser Ziel ist es, diese Hürde zu beseitigen und die Nutzung erneuerbarer Energie im Mehrparteienhaus so einfach wie möglich zu machen.“

Platz zwei: BauKarussell e.Gen.

BauKarussell aus Wien hat das Wertschöpfungskonzept „Social Urban Mining“ entwickelt und verbindet Kreislaufwirtschaft mit sozialem Mehrwert. Vor Sanierungen oder Abbrüchen großvolumiger Gebäude werden verpflichtende Rückbauarbeiten erledigt und in diesem Zuge wiederverwendbare Bauteile identifiziert und vermittelt, generierte Erlöse werden dem Auftraggeber gutgeschrieben. Gleichzeitig schafft das Unternehmen gemeinsam mit regionalen sozialwirtschaftlichen Partnerorganisationen Qualifizierung und Beschäftigung für Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt. Bisher wurden laut Unternehmensangaben mehr als zwei Millionen Kilogramm Materialien bewegt, rund 45 Prozent davon gelangten in die Wiederverwendung. Damit wurden Ressourcen geschont, 47.000 Std Beschäftigung geschaffen und Regionen belebt.

Platz drei: Unverschwendet GmbH

Das Wiener Unternehmen Unverschwendet entwickelt aus überschüssigen Lebensmitteln hochwertige Feinkost und setzt damit auf einen kreislaufwirtschaftlichen Ansatz gegen Lebensmittelverschwendung. Seit der Gründung konnten laut Unternehmensangaben mehr als 1,5 Millionen Kilogramm Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt werden. Gleichzeitig entstehen neue Absatzmöglichkeiten für landwirtschaftliche Betriebe und Produzent_innen.

Der SME EnterPRIZE

Der SME EnterPRIZE ist eine Initiative der Generali Group, die seit 2021 kleine und mittlere Unternehmen in Europa auszeichnet, die im Rahmen eines Bewerbungsprozesses nachhaltigkeitsbezogene Lösungen in ihrem Geschäftsmodell präsentieren. In Österreich wird der Preis in den Kategorien Nachhaltiges Geschäftsmodell, Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen sowie Nachhaltige Start-ups vergeben. Zusätzlich wird ein Sonderpreis für nachhaltige Familienunternehmen verliehen. Die Gewinner_innen der Hauptkategorien erhalten ein Preisgeld von jeweils 10.000 Euro sowie Zugang zur Climate Academy des Start-ups Glacier. Darüber hinaus haben die Erstplatzierten die Möglichkeit, Österreich beim internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel zu vertreten.

GENERALI ÖSTERREICH

Die Generali Österreich zählt mit 3,3 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und 4.500 Mitarbeiter_innen zu den führenden Versicherungsunternehmen in Österreich. Sie betreut knapp 2 Millionen Kund_innen und ist in wesentlichen Bereichen des Retailgeschäftes unter den führenden Unternehmen. Die Generali Österreich ist Teil der Generali Group, eine der größten Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter weltweit, mit einem Prämienaufkommen von insgesamt 98,1 Milliarden Euro sowie einem verwalteten Vermögen von 900 Milliarden Euro im Jahr 2025. Mit rund 88.000 Mitarbeiter_innen, die 75 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt das 1831 gegründete Unternehmen eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Amerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein. Dies wird durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht. Die Generali Group hat die Nachhaltigkeit in ihre strategischen Entscheidungen integriert, um für Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag für eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft zu leisten.