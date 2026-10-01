RB Motors: Drei Automarken aus China, neuer Importeur für Österreich

Mils, Tirol (OTS) -

Neue Automarken brauchen verlässliche Strukturen vor Ort. RB Motors bündelt als österreichischer Importeur und Distributor die Marken BAIC, BAW und Forthing. RB steht für „Ride Beyond“ bzw. den Anspruch neue Wege im Automobilgeschäft zu eröffnen. Das Unternehmen aus Tirol setzt auf persönliche Betreuung und kurze Wege.

Die drei Marken sprechen unterschiedliche Kunden an: BAW bietet robuste Geländefahrzeuge mit Dieselmotoren, BAIC setzt in Österreich auf moderne Allradmodelle. Forthing ergänzt das Portfolio unter anderem mit großzügigen Vans, modernen Antriebs- sowie spannenden Hybrid-Konzepten.

Neue Namen, starke Wurzeln

Die Marken haben unterschiedliche Wurzeln: Forthing gehört über Dongfeng Liuzhou Motor zum Dongfeng-Konzern, der 2024 rund 2,48 Millionen Fahrzeuge verkaufte. BAIC gehört zur gleichnamigen Automobilgruppe. BAW steht für Beijing Automobile Works mit mehr als

sieben Jahrzehnten Fahrzeugtradition.

Geschäftsführer Mag. (FH) Werner Brunner kennt die Anforderungen des Autohandels aus eigener Erfahrung. Bei RB Motors laufen die Fäden für die Zusammenarbeit mit den österreichischen Händlern zusammen. Die Verträge werden direkt mit dem Unternehmen geschlossen.

RB Motors setzt auf innovative Lösungen für den Händleralltag. Digitale Systeme und klare Abläufe sollen die Zusammenarbeit bei Ersatzteilen, Logistik und Garantieabwicklung erleichtern. Dazu kommen Unterstützung in Marketing und Vertrieb sowie eine technische

Hotline direkt in Österreich.

35 ausgewählte Händler präsentieren das Fahrzeugangebot

Neue Marken wecken Neugier. Vertrauen entsteht, wenn das Gesamtpaket stimmt – vom ersten Probesitzen bis zum nächsten Service. Mit aktuell 35 Händlern in Österreich verbindet RB Motors neue Fahrzeugangebote mit persönlicher Beratung vor Ort. So wird aus Interesse eine gut begleitete Entscheidung.



FACTBOX

RB Motors GmbH | Mils, Tirol

Marken: BAIC, BAW, Forthing

Geschäftsführer: Mag. (FH) Werner Brunner

www.rb-motors.at

RB Motors: Ride Beyond Motors