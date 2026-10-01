Deloitte Campus Graz: Neuer Standort steht für Zusammenarbeit, Innovation und nachhaltiges Wachstum

Graz (OTS) -

Nach zweijähriger Bauzeit werden mit dem Deloitte Campus Graz neue Maßstäbe für modernes Arbeiten und interdisziplinäre Zusammenarbeit gesetzt.

Ein neues Kapitel für Deloitte in der Steiermark hat begonnen: Der neue Deloitte Campus Graz wurde fertiggestellt und bereits erfolgreich bezogen. Der gemeinsame Standort in der Hallerschloßstraße/Merangasse schafft ideale Voraussetzungen für Zusammenarbeit, Innovation und Wachstum. Die offizielle Eröffnung mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft folgt Anfang Oktober.

Mit dem neuen Standort ist in unmittelbarer Nähe des Grazer Schillerplatzes ein modernes Büro- und Begegnungszentrum entstanden, das optimale Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit, Innovation und persönliche Begegnungen bietet. Der Deloitte Campus vereint auf rund 4.250 Quadratmetern moderne Büroflächen mit 250 Arbeitsplätzen sowie technisch hochwertig ausgestattete Besprechungs- und Veranstaltungsräume. Ergänzt wird das Angebot durch eine Cafeteria, einen Fitnessbereich für die Mitarbeitenden, attraktive Außenanlagen sowie eine erweiterte Tiefgarage. Bei der Planung und Umsetzung wurde besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und eine zukunftsorientierte Arbeitsumgebung gelegt.

„Mit dem Deloitte Campus haben wir einen Standort geschaffen, der unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes und inspirierendes Arbeitsumfeld bietet. Gleichzeitig profitieren auch unsere Kundinnen und Kunden von den neuen Möglichkeiten: Von innovativen Besprechungs- und Veranstaltungsflächen bis hin zu einem Umfeld, das Austausch, Zusammenarbeit und persönliche Begegnungen fördert. Aus einer Vision ist ein Ort entstanden, an dem man gerne arbeitet und zusammenkommt“, freut sich Josef Klug, Partner und Standortleiter bei Deloitte in der Steiermark.

Architektonische Verbindung von Bewährtem und Neuem

Der Campus wurde nach den Plänen des Grazer Architekturbüros Hohensinn Architektur realisiert und verbindet den erweiterten Bestandsbau mit neuen Gebäudeteilen zu einem architektonisch stimmigen Ensemble. Besonderes Augenmerk lag dabei auf der behutsamen Einbindung der bestehenden Bausubstanz sowie auf einer harmonischen Integration in das Stadtbild. Die Gestaltung der Innenräume erfolgte durch Archiguard rund um Gerd Zehetner, die ein durchdachtes Konzept aus modernsten Arbeitswelten, inspirierenden Begegnungszonen und hochwertigen Wohlfühlbereichen umgesetzt haben. So entstand ein Umfeld, das Innovation, Zusammenarbeit und das Wohlbefinden der Mitarbeitenden gleichermaßen fördert.

Strategischer Fokus auf die Steiermark und den Süden Österreichs

Für Deloitte stellt der neue Standort einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der Aktivitäten in der Steiermark und im Süden Österreichs dar. Der Campus bündelt unterschiedliche Fachbereiche an einem Ort und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum sowie noch engere Zusammenarbeit.

„Der neue Deloitte Campus unterstreicht unser langfristiges Bekenntnis zum Standort Graz und zur Steiermark“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Als führendes Beratungsunternehmen und starker Partner von der steirischen Wirtschaft, Körperschaften öffentlichen Rechts und Vereinen unterstützen wir dabei, Chancen zu erkennen, Herausforderungen zu meistern und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Der neue Campus schafft dafür optimale Rahmenbedingungen – für unsere Teams ebenso wie für unsere Kundinnen und Kunden.“

Zum Download:

Foto Harald Breit und Josef Klug Credits Deloitte

Foto Josef Klug Credits Oliver Wolf

Foto Harald Breit Credits Deloitte/feelimage

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 17 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Audit & Assurance, Tax, Strategy, Risk & Transactions und Technology & Transformation betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

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