150 Jahre Café Central: Post gratuliert mit Sonderbriefmarke

Wien (OTS) -

Seit 150 Jahren steht das Café Central für Wiener Kaffeehauskultur, literarischen Austausch und feinste Patisserie. Zum Jubiläum erhält das 1876 eröffnete Traditionshaus im Palais Ferstel eine eigene Sonderbriefmarke der Österreichischen Post. Die Briefmarke mit einem Nennwert von 1,25 Euro erscheint pünktlich am 1. Oktober 2026, dem internationalen Tag des Kaffees. Aktuell sind die Tore des Café Central in der Wiener Herrengasse für eine umfassende Generalsanierung zwar geschlossen, die glanzvolle Wiedereröffnung ist aber schon für Ende 2026 vorgesehen. Um die Wartezeit zu überbrücken, übernimmt das Pop-up DECENTRAL auf der Freyung in bewährter Kaffeehausqualität.

Anlässlich des 150 Jahre Jubiläums übergab Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG, die Sonderbriefmarke an Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des VERKEHRSBUEROS.

„Das Café Central ist für unsere Gäste aus aller Welt ein Stück Wiener Identität. Die Sonderbriefmarke der Österreichischen Post trägt unsere Kaffeehauskultur nun weit über die Herrengasse hinaus. Damit der einzigartige Charakter des Hauses auch für kommende Generationen erlebbar bleibt, investieren wir im Jubiläumsjahr in eine umfassende Renovierung. So bewahren wir die historische Substanz für eine erfolgreiche Zukunft eines der bedeutendsten Traditionshäuser Europas“, erklärt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des VERKEHRSBUEROS. Österreichs größtes Tourismusunternehmen betreibt das Café Central seit 2011 über seine Tochtergesellschaft Palais Events.

„Ein guter Kaffee und persönliche Post haben etwas gemeinsam: Beide schaffen einen Moment des Innehaltens und bringen Menschen miteinander in Verbindung. Zum 150-jährigen Jubiläum des Café Central vereinen wir diese beiden Traditionen auf einer besonderen Briefmarke und gratulieren damit einer echten Wiener Institution“, so Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post AG.

Das Café Central in einer Tasse Kaffee

Den Entwurf der Sonderbriefmarke gestaltete Liz Wurzinger. Das Motiv zeigt eine Kaffeetasse aus der Vogelperspektive auf einem rötlich marmorierten Untergrund. In die goldbraune Crema ist das charakteristische Eingangsportal des Café Central mit seinem Rundbogen und dem Schriftzug über der Tür eingebettet. Rechts oben ergänzt der Jubiläumsschriftzug „150 Jahre Café Central“ die Gestaltung. So verbindet die Briefmarke die Architektur des Hauses mit dem Genuss, der seit Generationen zu einem Besuch im Central gehört.

Die 40 × 33 Millimeter große Sonderbriefmarke wird von Cartor Security Printers im Offsetverfahren hergestellt. Sie hat einen Nennwert von 1,25 Euro und erscheint in einer Auflage von 150.000 Stück. Ausgabetag ist der 1. Oktober 2026.

Ein Jubiläum mit Blick in die Zukunft

Das 1876 eröffnete Café Central entwickelte sich zur Jahrhundertwende zu einem wichtigen Treffpunkt der Wiener Literatur- und Geisteswelt. Zu seinen berühmten Stammgästen zählten Arthur Schnitzler, Alfred Loos, Sigmund Freud, Stefan Zweig und Künstler:innen wie Lina Loos. Die Tradition als Ort des Austauschs wird bis heute fortgeführt, unter anderem mit der Literaturreihe „Da Capo“ in Zusammenarbeit mit der Österreichischen Gesellschaft für Literatur.

Seit März 2026 werden das Café Central und das Palais Ferstel unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes umfassend renoviert. Neben der Erneuerung der Gebäudetechnik und der Modernisierung der Küchen- und Produktionsbereiche steht die Restaurierung der historischen Ausstattung im Mittelpunkt: Thonet-Stühle werden aufgearbeitet, Backhausen-Stoffe erneuert oder originalgetreu nachgefertigt und historische Luster restauriert.