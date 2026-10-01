SP-Ludwig/Šakić/Grabetz: SPÖ Innere Stadt stellt die Weichen für die Zukunft

Wien (OTS) -

Die SPÖ Innere Stadt hat bei ihrer 77. Bezirksjahreskonferenz Denis Šakić zum neuen Bezirksparteivorsitzenden gewählt. Er folgt Georg Niedermühlbichler, der die Bezirksorganisation über viele Jahre geführt hat. Gemeinsam mit SPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz und einem breit aufgestellten Team will Šakić die SPÖ Innere Stadt als moderne, bürgernahe Organisation positionieren.

SPÖ Wien-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Michael Ludwig dankte dem scheidenden Vorsitzenden und gratulierte dem neuen Vorsitzenden: „Georg Niedermühlbichler hat die SPÖ Innere Stadt über viele Jahre geprägt. Dafür möchte ich ihm ausdrücklich danken. Mit Denis Šakić übernimmt jetzt eine neue Generation Verantwortung. Dabei kann er auf eine breit aufgestellte Bezirksorganisation mit engagierten Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Lebensbereichen bauen. Das ist eine wichtige Grundlage für eine starke politische Arbeit in der Inneren Stadt.“

Für den neuen Bezirksparteivorsitzenden Denis Šakić zählt vor allem eines: Eine SPÖ Innere Stadt, die im Bezirk präsent ist, zuhört und den direkten Austausch mit den Menschen sucht. „Die Sozialdemokratie hat dann eine starke Zukunft, wenn sie bei den Menschen ist, ihre Anliegen ernst nimmt und konkrete Antworten gibt. Dafür brauchen wir eine starke Organisation, die geschlossen auftritt und gleichzeitig offen für neue Ideen ist. Diesen Weg wollen wir in der Inneren Stadt gemeinsam gehen“, so Šakić. Dabei setzt Šakić auf eine enge Zusammenarbeit mit SPÖ-Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz.

Grabetz setzt auf die Weiterentwicklung des öffentlichen Raums, mehr Begrünung und eine hohe Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig soll das gute Miteinander von Bewohner:innen, Beschäftigten, Wirtschaft, Tourismus und Verkehr weiter gestärkt werden. „Gerade in der Inneren Stadt zeigen wir, dass Klimaanpassung und Lebensqualität auch in einem dicht verbauten historischen Zentrum möglich sind. Das wollen wir mit konkreten Projekten wie der Neugestaltung des Concordiaplatzes gemeinsam umsetzen“, so Grabetz

Auch Bürgermeister Ludwig unterstrich die Bedeutung von Lebensqualität im Zentrum Wiens: „Wohnen ist kein Geschäft, das man dem Markt überlässt. Wohnen ist ein Grundrecht. Gerade in der Inneren Stadt geht es darum, Wohnraum zu schützen. Wir wollen eine Innenstadt, in der Menschen wohnen, nicht nur übernachten“, so Ludwig.

Ein besonderer Moment der Bezirksjahreskonferenz war der Abschied von Georg Niedermühlbichler als langjährigem Vorsitzenden der SPÖ Innere Stadt. Ludwig bedankte sich für seinen langjährigen Einsatz und würdigte diesen mit der Verleihung der Viktor-Adler-Plakette. „Ich wünsche Denis Šakić und seinem Team für die neue Verantwortung viel Erfolg, viel Kraft und vor allem eine gute Zusammenarbeit mit den vielen engagierten Menschen, die diese Bezirksorganisation tragen“, so Ludwig abschließend. (Schluss)