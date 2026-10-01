ÖAMTC: Verkehrsstillstand in und rund um Linz

Wien (OTS) -

“Ein Unfall, in den sieben Fahrzeuge verwickelt waren, führte im Donnerstag-Frühverkehr zu kilometerlangen Staus”, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Der Unfall hatte sich im Baustellenbereich auf der A7 (Mühlkreis Autobahn) in Richtung A1 kurz vor dem Knoten Linz ereignet, binnen kurzer Zeit standen die Kolonnen bis Dornach zurück, der Zeitverlust belief sich auf über eine Stunde. Der Ausweichverkehr wirkte sich auf zahlreiche Straßen in Linz und Umgebung aus. So meldete der ÖAMTC etwa Staus auf der Freistädter Straße, der Leonfeldner Straße und der Rudolfstraße. Kurz vor acht Uhr war die Unfallstelle geräumt, die Staus begannen sich langsam aufzulösen.



Der Gegenverkehrsbereich auf der A7 zwischen A1 und Franzosenhausweg wirkten sich bei der Fahrt in die Stadt Richtung Norden massiv aus: V.a. aus Richtung Wels kommend war die Fahrt nach Linz eine Geduldsprobe. Die Staus reichten auf der A1 (West Autobahn) bis über den Knoten Haid hinaus, so die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Wer versuchte auszuweichen, landete in Staus etwa auf der B138 (Pyhrnpass Straße) auf der Umfahrung Traun oder der B1 (Wiener Straße) auf der Umfahrung Ebelsberg.

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

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ÖAMTC-Mobilitätsinformationen