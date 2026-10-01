Rudi Fußi bei „Wild Umstritten“: „Babler ist Geschichte“

Wien (OTS) -

Bei „Wild Umstritten“ auf PULS 24 heute LIVE um 20.15Uhr spricht SPÖ-Rebell Rudi Fußi über den Wechsel an der Spitze der Sozialdemokratie und den wachsenden Druck auf Parteichef Andreas Babler. Nach Rücksprache mit mehreren Landesparteien berichtet Fußi: "Babler ist Geschichte!"

Als wahrscheinlichen Nachfolger bringt Fußi Finanzminister Markus Marterbauer ins Spiel: „Alles deutet auf Markus Marterbauer hin“, sagt er in der Sendung. Wann es tatsächlich zu einem Wechsel kommt und wer gegebenenfalls noch kandidieren würde, ist offen.

Die Aussagen von Rudi Fußi sind heute um 22:20 Uhr bei „Wild Umstritten“ auf ATV und JOYN zu sehen.