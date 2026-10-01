Holger Jöckel übernimmt die Führung von METRO Österreich und gestaltet die nächste Phase der Transformation

Vösendorf (OTS) -

METRO Österreich stellt die Weichen für die Zukunft. Mit dem heutigen Tag übernimmt Holger Jöckel, bisher CFO und Mitglied der Geschäftsführung, die Funktion des CEO von METRO Österreich. Er folgt auf Thierry Guillon-Verne, der nach mehr als zweieinhalb erfolgreichen Jahren an der Spitze des Unternehmens eine neue internationale Führungsaufgabe innerhalb der METRO Gruppe übernimmt.

Holger Jöckel (46), ist ein international erfahrener Großhandelsmanager, der operative Exzellenz, Kundenorientierung und Expertise zur digitalen Transformation vereint. Seit März 2024 war er Mitglied der Geschäftsführung von METRO Österreich und verantwortete als CFO die Finanzagenden des Unternehmens. In seiner neuen Funktion wird er die strategische Weiterentwicklung des Großhändlers vorantreiben und die nächste Wachstums- und Transformationsphase des Unternehmens gestalten.

Transformation als Fundament für die Zukunft

Holger Jöckel prägt die Entwicklung von METRO Österreich bereits seit seinem Eintritt in die Geschäftsführung wesentlich mit. Ein zentraler Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Umsetzung von PHILADELPHIA, der umfassenden Business-, Prozess- und IT-Harmonisierung von METRO Österreich.

Das Projekt zählt zu den bedeutendsten Transformationsvorhaben in der jüngeren Unternehmensgeschichte. Ziel ist es, Geschäftsprozesse zu harmonisieren, Systeme zu vereinheitlichen und die Grundlage für ein durchgängiges Einkaufserlebnis über Großmarkt, Belieferung und digitale Kanäle hinweg zu schaffen. Dadurch werden künftig zahlreiche internationale Lösungen, Prozesse und digitale Werkzeuge verfügbar, die bereits in anderen METRO Ländern erfolgreich im Einsatz sind. Für Kundinnen und Kunden bedeutet dies konkrete Verbesserungen entlang aller Kontaktpunkte mit METRO. Vom Einkauf im Großmarkt über digitale Services und den Onlineshop bis hin zur Belieferung entsteht Schritt für Schritt ein integriertes Multichannel-Fulfillment-Modell, das Einkaufen einfacher, effizienter und komfortabler macht. METRO verbindet dabei die persönliche Nähe eines lokalen Partners mit der Stärke und Innovationskraft eines internationalen Großhandelsunternehmens. Ziel ist es, Gastronominnen, Gastronomen, Hoteliers und Gewerbetreibende noch besser dabei zu unterstützen, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können.

„METRO Österreich ist weit mehr als ein Großhändler. Wir sind täglicher Partner für tausende Unternehmerinnen und Unternehmer im ganzen Land. Mein Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Mitarbeitenden alles dafür zu tun, dass unsere Kundinnen und Kunden noch erfolgreicher arbeiten können. Jede Investition, jede Innovation und jede Verbesserung muss ihnen im Alltag einen echten Mehrwert bringen. Wir schaffen die Voraussetzungen dafür, dass METRO auch in Zukunft der stärkste Partner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbe in Österreich bleibt. Gleichzeitig bauen wir auf das Engagement, die Leidenschaft und die Kompetenz unserer Mitarbeitenden, die diesen Erfolg jeden Tag möglich machen“, so Jöckel.

Internationale Erfahrung und exzellente Branchenexpertise

Seit 2016 ist Holger Jöckel in verschiedenen Führungsfunktionen für METRO tätig. Nach seiner Verantwortung als Director Value Creation für Polen und Ungarn wechselte er 2019 als CFO zu Makro Polen. Im März 2024 übernahm er die Position des CFO von METRO Österreich, bevor er mit Oktober 2026 als CEO die Gesamtverantwortung für das österreichische Geschäft übernimmt.

Thierry Guillon-Verne übergibt ein erfolgreich weiterentwickeltes Unternehmen

Thierry Guillon-Verne führte METRO Österreich seit Februar 2024 durch eine wichtige Phase der strategischen Weiterentwicklung. Während seiner Amtszeit wurde die Umsetzung der internationalen sCore-Strategie konsequent vorangetrieben, die Kundenorientierung weiter gestärkt und die Position von METRO als führender Multichannel-Partner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbe weiter ausgebaut. „Ich blicke mit großer Dankbarkeit auf meine Zeit bei METRO Österreich zurück. Gemeinsam mit einem großartigen Team konnten wir wichtige Schritte in der Weiterentwicklung unseres Geschäfts setzen. Besonders freut mich, dass ich METRO und den Kolleginnen und Kollegen auch in meiner neuen Funktion innerhalb der Gruppe verbunden bleiben werde. Für Holger Jöckel und das gesamte Team in Österreich wünsche ich für die nächste Phase viel Erfolg.“

Auch die Nachfolge in der Finanzverantwortung ist bereits geregelt. Mit Oktober ist Jens Schumacher CFO und Mitglied der Geschäftsführung von METRO Österreich. „Jens Schumacher bringt mehr als 20 Jahre internationale Erfahrung innerhalb der METRO Gruppe sowie eine außergewöhnliche Kombination aus Finanzexpertise, strategischem Verständnis und umfassender Erfahrung im operativen Großhandelsgeschäft mit. Wir freuen uns sehr, ihn in Österreich willkommen zu heißen“, so Holger Jöckel.

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 16 Großmärkte und ein Lieferdepot und beschäftigt rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte, darunter etwa 130 Lehrlinge. Die Österreich-Zentrale befindet sich in Wien-Vösendorf, wo 1971 der erste METRO Großmarkt Österreichs und zugleich der erste Standort außerhalb Deutschlands eröffnet wurde. METRO Österreich verfolgt eine Multichannel-Strategie und verbindet Großmarkt, Belieferung und digitale Vertriebskanäle. Profi-Kunden können flexibel vor Ort einkaufen, online bestellen oder sich beliefern lassen. Das Sortiment umfasst rund 37.000 Food- und Nonfood-Artikel, darunter etwa 4.000 regionale „Regionah“-Produkte. Der Großhändler ist als Leitbetrieb zertifiziert und bekennt sich damit u. a. zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung. Die Nachhaltigkeitsleistungen von METRO werden unter anderem in den internationalen Nachhaltigkeitsindizes und -rankings von MSCI, Sustainalytics und CDP berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte METRO Österreich einen Umsatz von 914 Millionen Euro. www.metro.at

METRO ist ein international führender Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Groß-handelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen – alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. Ꞓ. https://www.metroag.de/de