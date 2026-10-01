  • 01.10.2026, 08:04:32
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Richtige Entscheidungen unter hohem Zeitdruck in der kritischen Infrastruktur

Treffen Sie internationale Experten am ersten Critical Operations Forum in Graz

Graz (OTS) - 

Wenn in Kraftwerken, Kontrollzentren, Krankenhäusern oder bei Großveranstaltungen Entscheidungen unter hohem Zeitdruck fallen, müssen Mensch und Technik zuverlässig zusammenspielen. Genau diesem Zusammenspiel widmet sich das Critical Operations Forum (COF2026) vom 13. bis 14. Oktober 2026 im Messe Congress Graz im Rahmen des World Usability Congresses . Internationale Fachleute aus Energie, Luftfahrt, Medizin, Industrie, öffentlicher Sicherheit und Einsatzorganisationen diskutieren aktuelle Herausforderungen sicherheitskritischer Systeme.

Im Mittelpunkt stehen Human Factors, Krisenfestigkeit, Entscheidungsverhalten unter Stress, moderne Kontrollräume und der Einsatz erklärbarer Künstlicher Intelligenz. Die hochrangigen Referenten sind Experten von VERBUND, Frequentis, AIT, Joanneum Research, KAGes, italienischer Carabinieri und vom Red Bull Ring.

Praxisbeispiele zeigen, wie kritische Operationen von Wasserkraftwerken und Luftraumüberwachung bis zu Extremsituationen wie bei Katastropheneinsätzen und internationalen Großveranstaltungen sicher gestaltet werden können.

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Mehr Informationen unter www.cof2026.org

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Christopher Leder, MMMSc MBA
Telefon: +43 660 711 77 77
E-Mail: [email protected]

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