FACETTENREICHES WINTERSEMESTER 26/27

Linz (OTS) -

Mit Oktober beginnt an der Anton Bruckner Privatuniversität ein Semester voller künstlerischer Höhepunkte: Konzerte, Performances, Symposien, Vermittlungsangebote und zahlreiche Projekte im Dialog mit der Gesellschaft kennzeichnen diese Zeit von Oktober 2026 bis Februar 2027. Renommierte Persönlichkeiten erweitern die Lehre und setzen den Weg der BrucknerUni als Ort künstlerischer Exzellenz und Innovation fort.

Kunst, die Brücken baut

Formate wie SOS-Music (19.-23. Okt.), Poemmusic (12. Nov.), die Winter-JazzNites (13.-15. Jan.) oder die Tanzperformance Ritus (04.-05. Feb.) im Posthof suchen bewusst den Dialog mit der Gesellschaft und stärken die öffentliche Wahrnehmung an universitärer Kunst und Kultur. Außergewöhnliche Programmpunkte erwarten das Publikum mit „Beyond Linz – Music by and with Daniel Schnyder“ (4. Dez.), wenn der Schweizer Musiker und Komponist das Symphonieorchesterkonzert der BrucknerUni im Großen Saal leitet.

Antrittskonzerte, Vorstellungen und neue Professur

Auch in der Lehre setzt die BrucknerUni Impulse. Zwei Antrittskonzerte stehen mit Florian Schötz – Universitätsprofessor für Kammermusik – (8. Okt.) und Marcello Gatti – Universitätsprofessor für Traversflöte – (11. Nov.) auf dem Programm. An diesem Abend ist zudem Miriam Feuersinger, historischer Gesang, in der Reihe „Wir stellen vor“ zu erleben.

Auch im Tanz formiert sich ein neues Team von fünf Lehrenden unter dem Titel „An afternoon of movement and connection“ (11. Dez.), das Einblicke in die Welt des zeitgenössischen Tanzes ermöglicht.

Personell ergänzt der bekannte Schauspieler und Regisseur Axel Sichrovsky die Schauspieler*innen-Riege an der BrucknerUni und unterrichtet als Universitätsprofessor Rollengestaltung und Rollenstudium an der ABU.

Austausch, Forschung und Tradition

Künstlerische Praxis und wissenschaftlicher Diskurs treffen bei mehreren Veranstaltungen des Wintersemesters aufeinander: „10 Jahre Späth-Orgel“ (12. Nov.) wird mit Symposium und Jubiläumskonzert gefeiert. Die neueste Ausgabe der Kulturphilosophischen Denkwerkstatt des NHZ widmet sich der „Freiheit und Kunst – Kunst und Freiheit“ (09. Dez.) und die Jahrestagung der Musikpädagogischen Forschung Österreich (MFÖ) hält Ende Jänner 2027 ihr Symposium an der BrucknerUni.

Des 200. Todestages von Ludwig van Beethoven wird mit „Das neue Testament – Ludwig van Beethovens Klaviersonaten“ (16. Jan.) gedacht. Die Alte Musik steht sowohl beim Konzert des Euridice Barockorchesters & Vokalensembles Alte Musik (20. Nov.) im Fokus als auch bei den Internationalen Tagen der Alten Musik im Jänner 2027.

Wettbewerbe, Guadagnini-Geige und junges Publikum

Naturgemäß widmet sich die BrucknerUni jungen Talenten: Das öffentliche Finale des Sounding Visions Awards der IGNM – ein Wettbewerb für innovative Konzertformate (2.10.) – und das Gulda Meeting (23.-24. Feb.) sind neben dem künstlerischen Wettstreit Ort für Begegnung und gegenseitigen Austausch.



Ihr Talent hat die Geigerin Kaori Terrones Salazar bereits in einem Auswahlverfahren unter Beweis gestellt. Sie erhält die wertvolle Guadagnini-Geige aus dem Jahr 1750 für das gesamte Studienjahr 26/27 als Leihgabe und darf mit ihrem Können dem Instrument den außergewöhnlichen Klang entlocken.



Nicht zuletzt bieten die Kinderoper „Das Traumfresserchen“ (19./20. Dez.) sowie die große Gala der Ensembles bei den KinderMitmach-Konzerten (26. Jan.) Kunst für junges Publikum, die ganz besonders Familien und die jüngsten Besucher*innen einladen, Musik und Bühne aktiv zu entdecken.

„Das Programm des Wintersemesters belegt einmal mehr, dass die künstlerische Ausbildung, die Internationalität und der Raum für die Begegnung mit Menschen für uns sehr wichtig sind. Unsere Universität ist ein lebendiges Haus, das Studierenden von Musik, Schauspiel und Tanz beste Rahmenbedingungen für die persönliche Entwicklung bietet und gleichzeitig die Kunst aktiv in die Öffentlichkeit trägt“, so Rektor Martin Rummel.



Landeshauptmann und Universitätsratsvorsitzender Mag. Thomas Stelzer:

„Die BrucknerUni ist ein Aushängeschild unseres Kulturlandes – und vor allem ein Ort, an dem Kunst lebt und Menschen begeistert. Hier bekommen junge Talente die Chance, sich zu entwickeln und ihr Können zu entfalten. Gleichzeitig trägt die Universität Musik, Schauspiel und Tanz hinaus zu den Menschen. Das abwechslungsreiche Programm des neuen Semesters zeigt eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Qualität und kulturelle Vielfalt in Oberösterreich steckt.“

Mit dem beiliegenden Folder Veranstaltungshighlights – Oktober 2026 bis Februar 2027 – führt die BrucknerUni durch das umfangreiche Semesterangebot.



Beilage und Bildmaterial:

https://cloud.bruckneruni.at/index.php/s/cbdAAQqXB6s6jK4

Die detaillierten Programmpunkte entnehmen Sie dem beigelegten Folder Veranstaltungshighlights für das Wintersemester sowie der Veranstaltungsseite auf www.bruckneruni.ac.at