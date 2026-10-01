Gesundheit trifft Loyalty: BIOGENA wird Teil des jö Bonus Clubs

Wien (OTS) -

Der jö Bonus Club erweitert sein Partnernetzwerk erstmals um den Gesundheitsbereich: Mit BIOGENA wird ein österreichisches Gesundheitsunternehmen Teil des größten Kundenbindungsprogramms des Landes. BIOGENA verbindet wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe mit Diagnostik, persönlicher Beratung und ganzheitlichen Gesundheitskonzepten. Die neue Kooperation macht das Angebot von BIOGENA für jö Mitglieder noch leichter zugänglich und verbindet es mit den Vorteilen eines der reichweitenstärksten Loyalty-Ökosysteme Österreichs.

Ein Leben in Gesundheit und Wohlbefinden rückt bei den Menschen in Österreich immer stärker ins Bewusstsein. Fitnessuhren analysieren den Schlaf, digitale Anwendungen unterstützen Menschen bei einem bewussten Lebensstil und Themen wie Longevity oder Mikronährstoffe sind längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen.

Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Partnernetzwerk des jö Bonus Clubs wider: Mit BIOGENA erweitert Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm sein Angebot erstmals um ein österreichisches Gesundheitsunternehmen. BIOGENA verbindet wissenschaftlich fundierte Mikronährstoffe mit persönlicher Beratung, Diagnostik und innovativen Angeboten rund um Prävention und Longevity. Ab sofort können jö Mitglieder auch bei BIOGENA Ös sammeln und diese österreichweit bei allen 17 jö Partnern gegen Rabatte einlösen.

Die Partnerschaft verbindet damit zwei Marken, die tief in Österreich verwurzelt sind und Menschen in ihrem Alltag mit konkretem Nutzen begleiten. Gleichzeitig bringt sie zwei starke Ökosysteme zusammen: den jö Bonus Club als Loyalty-Netzwerk mit 4,7 Millionen Mitgliedern sowie BIOGENA, das mit seinem ganzheitlichen Ansatz rund um Mikronährstoffe und individuelle Beratung Gesundheitsvorsorge alltagstauglich macht.

Ein Partner für ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein

„Kundenbindungsprogramme sind immer auch ein Abbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Themen wie Wohlbefinden und gesundes Altern haben für viele Menschen deutlich an Bedeutung gewonnen. Mit BIOGENA erschließen wir erstmals auch den Gesundheitsbereich. Damit schaffen wir einen zusätzlichen Mehrwert, der für viele unserer Mitglieder von hoher Relevanz ist“, freuen sich Alexander Merklein und Nikolai Scheurecker, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs, über den Neuzugang.

Auch für BIOGENA eröffnet die Partnerschaft einen zusätzlichen Zugang: „Gesundheit soll kein abstraktes Ziel sein, sondern im Alltag der Menschen einen festen Platz haben. Durch die Partnerschaft mit dem jö Bonus Club erreichen wir Millionen Menschen in Österreich und erleichtern ihnen den Zugang zu wissenschaftlich fundierten Mikronährstoffen, persönlicher Beratung und unseren ganzheitlichen Gesundheitsangeboten. Damit bringen wir unsere Mission, Menschen zu mehr Eigenverantwortung für ihre Gesundheit zu inspirieren, einen wichtigen Schritt weiter“, sagt Stefan Klinglmair, COO von BIOGENA.

Neue Zugänge zu Gesundheit und Wohlbefinden

BIOGENA ist ein österreichisches Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, Menschen zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu befähigen. Ausgehend von wissenschaftlich fundierten Mikronährstoffpräparaten hat BIOGENA ein ganzheitliches Gesundheitsökosystem aufgebaut, das persönliche Beratung, moderne Diagnostik sowie Angebote rund um Prävention und Longevity verbindet. Mit den BIOGENA Stores und PLAZAS, digitalen Services und individuell abgestimmten Gesundheitskonzepten begleitet das Salzburger Unternehmen Menschen auf ihrem persönlichen Weg zu mehr Wohlbefinden und Lebensqualität.

Mit BIOGENA erweitert der jö Bonus Club sein Ökosystem um einen Partner aus einem Zukunftsbereich, der für immer mehr Menschen Teil eines bewussten Lebensstils wird. Die Kooperation schafft neue Berührungspunkte zwischen Gesundheit, Beratung und Kund:innenbindung und bietet damit einen Mehrwert, der über den klassischen Einkauf hinausgeht.

Ab sofort können jö Mitglieder in teilnehmenden BIOGENA Stores Ös sammeln und diese bei allen jö Partnern österreichweit einlösen. In einer weiteren Ausbaustufe wird das Sammeln von Ös auch im BIOGENA-Onlineshop möglich sein.

Zum Start der Partnerschaft sind Willkommensaktionen für jö Mitglieder geplant. Dazu zählen 200 zusätzliche Ös auf den ersten Einkauf im Zeitraum von 1. bis 31. Oktober 2026, 15 Prozent Rabatt auf einen Einkauf von 1. bis 7. November 2026 sowie eine eigene Geburtstagsaktion mit doppelten Ös auf einen Einkauf. Ergänzt werden die Aktionen durch weitere exklusive Ös-Vorteile und ausgewählte Rabattangebote für jö Mitglieder.