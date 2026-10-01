Dr. Alexander Schierhuber übernimmt Vorsitz des KTZ-Verwaltungsrates

Wien (OTS) -

Als erster Österreicher übernahm Dr. Alexander Schierhuber Ende September den Vorsitz des Verwaltungsrates der kasachstanischen Staatsbahn Kazakhstan Temir Zholy (KTZ). Aufgrund des zusätzlichen zeitlichen Aufwandes gab er mit Monatsende seine Funktion als Vizepräsident der Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) ab.

Schierhuber gehört dem Verwaltungsrat der KTZ bereits seit 2023 an und leitete zuletzt die Ausschüsse für Strategie und Finanzen sowie für Sicherheit und Nachhaltigkeit. Ende September übernahm er den Vorsitz des Verwaltungsrates. Damit steht erstmals ein österreichischer Bahn- und Infrastrukturmanager an der Spitze des Verwaltungsrates eines der wichtigsten Verkehrsunternehmen Kasachstans und Eurasiens.

„Mit dem Vorsitz im Verwaltungsrat der KTZ übernehme ich zusätzliche Verantwortung in einer für das Unternehmen und den eurasischen Verkehrssektor wichtigen Phase. Diese Aufgabe erfordert auch einen entsprechend höheren zeitlichen Einsatz. Deshalb habe ich mich entschieden, meine Funktion als Vizepräsident der AKCP zurückzulegen. Der Plattform und ihrem Ziel, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Kasachstan weiter auszubauen, bleibe ich selbstverständlich eng verbunden“, erklärt Schierhuber.

AKCP-Präsident Karl Jurka gratuliert Schierhuber zu seiner neuen Aufgabe: „Die Bestellung von Alexander Schierhuber zum Vorsitzenden des KTZ-Verwaltungsrates ist eine außergewöhnliche Anerkennung seiner internationalen Erfahrung im Bahn- und Infrastrukturbereich. Wir bedauern, dass er seine Funktion als Vizepräsident zurücklegt, haben für diese Entscheidung aber volles Verständnis.“

Eine zentrale Aufgabe der KTZ ist die Weiterentwicklung der kasachstanischen Verkehrs- und Logistikinfrastruktur. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Transkaspischen Internationalen Transportkorridor, dem sogenannten Mittelkorridor, zu. Die Verkehrsachse verbindet China über Zentralasien, das Kaspische Meer und den Südkaukasus mit Europa und gewinnt für den Warenverkehr zwischen Europa und Asien weiter an Bedeutung.

Schierhuber verfügt über langjährige Erfahrung im europäischen und eurasischen Bahnsektor. Seit August 2024 ist er Geschäftsführer der Verkehrsverbund Ost-Region GmbH (VOR). Zuvor war er unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender der NÖVOG sowie Geschäftsführer der Breitspur Planungsgesellschaft der ÖBB Infrastruktur AG und leitete Rail Cargo Russland. Seit 2025 gehört er dem Vorstand der European Metropolitan Transport Authorities (EMTA) an und ist Vizepräsident für technologische Entwicklung.

Über die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP)

Die Austrian-Kazakh Connectivity Platform (AKCP) ist eine unabhängige, praxisorientierte Plattform zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Österreich und Kasachstan und zur stärkeren Vernetzung österreichischer Unternehmen mit Zentralasien.

Sie unterstützt Unternehmen bei Geschäftsanbahnung und Marktzugang, vernetzt sie mit relevanten Entscheidungsträgern und Institutionen und begleitet die Entwicklung konkreter Kooperationsprojekte. Schwerpunkte liegen insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, Logistik, Bahnindustrie, Energie, Maschinenbau und industrielle Modernisierung.

Darüber hinaus organisiert die AKCP Executive Roundtables, Unternehmensdialoge, Delegationsreisen und weitere Formate zur wirtschaftlichen Vernetzung zwischen Österreich, Kasachstan und relevanten Partnern entlang des Middle Corridor.